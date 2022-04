"Lo estamos viendo", Cuauhtémoc Blanco podría dejar al PES para afiliarse a Morena

Cuernavaca.- Este martes 12 de abril el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dejó abierta la posibilidad de pasar a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y dejar al Partido Encuentro Solidario (PES).

En una entrevista publicada por El Universal, el político y ex jugador del Club América detalló que ayer lunes mantuvo una reunión Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del partido que lidera la actual administración federal.

La junta entre Cuauhtémoc Blanco Bravo y el líder guinda se realizó en Palacio Nacional, en el marco de la revisión del Modelo IMSS-Bienestar.

Al ser cuestionado por reporteros sobre el posible cambio de PES a Morena, el gobernador de Morales respondió "¿Quién dijo?", la insistencia de la prensa le hizo decir poco después: "Pues no he dejado el PES, no sabemos todavía. Estamos viendo".

Cuando se le preguntó si "le gustaría" pasar al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco se limitó a decir "Lo estamos viendo. Ayer tuvimos una reunión con Mario Delgado".

Recordemos que el exfutbolista llegó a la gubernatura de Morelos en 2018 como candidato de la coalición PES, Morena y Partido del Trabajo (PT), en 2015 ganó la presidencia municipal de Cuernavaca con el actualmente extinto Partido Socialdemócrata (PSD)..

Desde su incursión en la política Blanco Bravo se ha mostrado afín al gobierno de la Cuarta Transformación y las decisiones de AMLO, incluso, recientemente su hermano, Ulises Bravo, declaró que la consulta popular de Revocación de Mandato "es un apoyo al presidente de la República" y no un tema partidista, mostrando su notoria aprobación al líder del Ejecutivo Federal.