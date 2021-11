¡Lo hackearon! Clonan cuenta de WhatsApp de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, con fines de extorsión

Murat no es el único político cuya cuenta de WhatsApp ha sido hackeada recientemente. Imagen: Captura de Twitter

"Les informo que mi cuenta de WhatsApp ha sido hackeada con fines de extorsión; les pido hagan caso omiso a cualquier mensaje que puedan recibir a mi nombre. Hasta que mi equipo resuelva el inconveniente, la cuenta estará dada de baja. No se dejen sorprender", señaló el mandatario estatal.

Raúl Durán Periodista

