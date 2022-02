"Lo hago responsable": Jairo Calixto acusa a Chumel Torres de ponerlo en riesgo al exhibir sus datos personales

México.- El periodista Jairo Calixto acusó a Chumel Torres de ponerlo en riesgo al exhibir sus datos personales e investigar a su familia, luego de que el youtuber reveló un supuesto pago de 180 mil pesos al conductor televisivo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Jairo Calixto dirigió una serie de mensajes contra Chumel Torres, donde aseguró que la información publicada por el youtuber es falsa.

En tono sarcástico, el periodista se jactó de ganar más que Carlos Loret de Mola, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el cantante Bad Bunny, al tiempo que advirtió a Chumel que tiene "información muy delicada" sin confirmar sobre él.

"Mira @ChumelTorres esa información que tramposamente distribuyes es falsa. Por supuesto, gano más que Loret, Lorenzo Córdova y Bad Bunny y vivo como Palazuelos. También tengo información muy delicada sobre ti que no está confirmada. No te importa que la publique, vea? #DéjenseAhí", escribió el conductor televisivo.

Previamente, el conductor de El Pulso de la República cuestionó a Calixto si podría desmentir la información sobre un supuesto sueldo de 180 mil pesos recibido entre julio y septiembre de 2021 por laborar en la cadena Canal 11.

Los datos exhibidos por el influencer también muestran el supuesto salario mensual de casi 105 mil pesos que recibe la esposa del periodista por su puesto de subgerente corporativo en Pemex.

"Hola @jairocalixto ¿puedes desmentir esto? No quisiera divulgar algo que es falso. Sería una lástima que todos le dieran retweet y se hiciera viral que viven de nuestros impuestos", escribió Chumel al compartir un tuit con los datos.

Ante el señalamiento, Jairo Calixto se dijo ofendido porque Chumel Torres cree que gana "esa miseria", acusándolo de exhibir datos falsos. "Si tu fuente son puros bots y un photoshopazo se confirma que hasta para hacer daño eres muy mediano, metiéndote además en temas personales que ni sabes", le advirtió.

"¿Me estás amenazando públicamente, Jairo?", respondió el youtuber tras ser advertido por el periodista sobre la existencia de supuesta información delicada sobre él, a lo que Calixto reviró: "No te hagas la 'vistima'".

En otro tuit, el comunicador denunció que Torres mandó investigar a su familia, además de exhibir datos personales como su dirección, por lo que lo hizo responsable de cualquier cosa que pudiera pasarle.

"Debo reconocer que @ChumelTorres no amenaza, ataca ferozmente y no le importa poner en peligro la vida de las personas. @Radio_Formula @CiroGomezL @JoseCardenas1 @DeniseMaerker El señor @ChumelTorres expuso la dirección de mi casa. Si algo me pasa lo hago responsable", declaró.

Jairo Calixto manifestó su temor a que le ocurra algo malo a él o su familia debido a que Chumel Torres "abrió una puerta" para que sus seguidores acudan a su domicilio con "malas intenciones".

"Ya lo peor del señor @ChumelTorres es que abrió una puerta para que alguno de sus entusiastas y fanáticos seguidores pueda ir a mi casa con malas intenciones. Lo hago responsable de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia", escribió el periodista.