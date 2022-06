“Lo ideal es la alianza completa", Santiago Creel se destapa para elecciones presidenciales de 2024

Jalisco.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, hizo de conocimiento público sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones federales de 2024.

Acerca de su posible candidatura, el exsenador señaló que cuenta "con la experiencia, la decisión y la convicción de encabezar este proyecto y llevarlo al punto de un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional”.

En este sentido, el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo estar preparado y tener la convicción y determinación para ser el abanderado de la oposición en los comicios presidenciales que tendrán lugar en dos años.

Durante un encuentro organizado por la agrupación Confío en México en Guadalajara, el legislador panista expresó que desea que el partido Movimiento Ciudadano (MC) se una a la alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, para hacerle frente al Movimiento Regeneración Nacional y partidos aliados.

En este sentido, pese a que dio a conocer que ha estado dialogando con políticos emecistas, al tiempo que aseguró que lo ideal es lograr una alianza completa contra la Cuarta Transformación, sostuvo que respeta la decisión individual de cada partido político.

“Lo ideal es la alianza completa, es lo que yo deseo y es en lo que voy a trabajar, pero con esa misma convicción quiero decirles que yo respeto la decisión de cada partido, y la respecto porque así debe de ser, eso es parte de la pluralidad, se vale pensar distinto”, apuntó.

Sobre su aspiración personal a encabezar la candidatura presidencial en 2024, Creel Miranda remarcó que dicha decisión recae, primeramente, en el PAN, en los partidos aliados y, por último, en la ciudadanía mexicana.

"“Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México”, remarcó.

Otro de los actores políticos panistas que ha manifestado su interés en ser el candidato de la oposición en 2024 es el también diputado Gabriel Quadri, quien estaría buscando por segunda ocasión llegar a Palacio Nacional.