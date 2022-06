Lo primero es cumplir con la gente: pide AMLO a candidatos a la presidencia no descuidar su cargo público

Oaxaca.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los funcionarios públicos que utilicen su tiempo para hacer campaña, en lugar de cumplir sus responsabilidades, serán castigados por los electores.

En su conferencia desde Oaxaca, AMLO fue cuestionado sobre la circulación de camionetas, en varios estados del País, que muestran imágenes del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, considerado como uno de presidenciables de Morena para 2024.

Frente al funcionario, que mostró una sonrisa nerviosa, el Jefe del Ejecutivo reiteró que está en contra del "tapadismo" y que cualquiera que tenga interés puede manifestarlo.

Sin embargo, advirtió que, al descuidar su desempeño como servidores públicos, podrían terminarán pagando el costo en las urnas.

"Nada más es que si se tiene una responsabilidad, pues lo primero es cumplir con la gente porque, además, esto es un consejo: si se dedican hacer campaña todavía tienen una responsabilidad, la gente los va a castigar, porque el pueblo es mucha pieza, se da cuenta de todo, está muy avispado nuestro pueblo, muy consciente, no se deja manipular", dijo.

"Entonces, hay algunos que dicen: no, no se van a dar cuenta se dan cuenta de todo y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado".

Ayer, en el malecón de Veracruz y frente al Palacio de Gobierno de Monterrey, en Nuevo León, desfilaron vehículos con la imagen del Secretario de Gobernación, acompañado de López Obrador, con el lema "#AdánVa".



La promoción del tabasqueño inició tres días antes de que Morena arranque, en Toluca, los trabajos para crear la estructura de promoción de voto rumbo al 2024.

Durante su mañanera, López Obrador reiteró que los servidores públicos deben trabajar 16 horas al día y solo utilizar, como máximo, tres horas para "pelar el diente" o promocionarse.

Incluso refirió que, si su prioridad es la campaña, lo mejor será que renuncien.

"Si hay alguien que tiene un trabajo en el Gobierno, trabaja sus 16 horas y de las ocho que les quedan pueden utilizar tres para pelar el diente y cinco para descansar", afirmó.

"Pero no se puede que, si tienen un cargo y ¿ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente? No, no. Si es así, pues podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente pero ya no ser servidores públicos".

El Presidente habló de las cualidades de los aspirantes de Morena y volvió a incluir en la lista a la Secretaria Tatiana Clouthier, a quién ya había 'destapado' desde julio del año pasado.

"Adán es de primera, mi paisano, extraordinario Secretario de Gobernación, me ayuda mucho; Claudia (Sheinbaum) trabajadora, inteligente, honesta; Marcelo Ebrard, me está representando en la Cumbre (de las Américas), muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional", detalló.

"Tatiana Clouthier, nada más imagínense, su tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Clouthier, Maquío".

El Mandatario también se refirió a posibles aspirantes de partidos de Oposición, como el Gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, y el Gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, quien también mostró una risa nerviosa ante los comentarios del Presidente.

"Seguramente me quieren preguntar de Alejandro", soltó.

- Ayer declaró que quiere, le informaron al Presidente.

"Ah, pues también, que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar", respondió.