Lo que AMLO celebra como ejercicio de democracia no es más que un simulacro: Denise Dresser por consulta ciudadana

México.- La conductora y periodista Denise Dresser, arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su consulta ciudadana que se realizara este domingo 1 de agosto, indicando que sólo se trataba de una simulación y no de un ejercicio democrático.

A través de su cuenta de Twitter, Denise Dresser aseguró que la consulta ciudadana de AMLO ha sido catalogada para combatir la impunidad a través de la democracia participativa, sin embargo, la periodista indicó que esto era falso.

Denise Dresser manifestó que de ser su deseo, el presidente Andrés Manuel ya habría hecho las acciones pertinentes para realmente hacer justicia y no a través un “simulacro” como lo es su consulta popular.

“Lo que AMLO celebra como un ejercicio de democracia participativa y combate a la impunidad no es más que un triste simulacro. Si quisiera verdad y justicia ya las habría promovido”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que la también politólogo se pronuncia en contra de la consulta ciudadana que pretende enjuiciar a los últimos 5 presidentes de México por delitos indistintos a traición a la patria.

Denise y la consulta ciudadana

En días anteriores, Denise Dresser indicó que no se necesita una consulta ciudadana para proceder en contra de los expresidentes de México, consulta que ha sido criticada también por los 500 millones de pesos que su realización ha costado al Instituto Nacional Electoral (INE), como comicios extraoficiales.

Denisse Dresser aseguró una vez más que de ser el deseo, ya se había investigado a los exmandatarios como la ley indica, sin necesidad de un proceso de votación.

“Ojo: No se necesita consulta popular para establecer una Comisión de la Verdad. No se necesita consulta para esclarecer/investigar el pasado. Ya se podría haber hecho. No se necesita consulta para ‘juzgar a expresidentes’ si el propio gobierno reconoce que delitos han prescrito”, aseveró.

La periodista hizo esta declaración bajo la premisa de que los delitos cometidos por los expresidentes ya tienen un precedente por lo que no era necesario integrar una comisión que busque esclarecer los delitos del pasado.

“Muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una ‘Comisión de la verdad’ en temas de corrupción en México”, sentenció.