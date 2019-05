Lo que AMLO responde a Trump y el plan de México de frenar migración

México.- En conferencia de prensa matutina del 31 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reafirmó la anterior carta publicada en respuesta a las nuevas amenazas de Donald Trump sobre imponer una tarifa del 5% a todos los productos, además hizo un llamado a todos los mexicanos a la unión y a no caer en provocación.

López Obrador dijo que por el momento no tomará ninguna acción extraordinaria y que continuará con el plan actual en el que confía, reiteró además el desarrollo de la región como el plan definitivo para frenar la migración. El canciller de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, será enviado a Washington para buscar que el gobierno estadounidense retracte su decisión.

El mandatario mexicano confía que la informacón sobre las acciones tomadas en México para frentar la migración darán cuenta del trabajo que este país está realizando.

"No vamos a caer en ninguna provocación, vamos actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente de Donald Trump" afirmó el presidente mexicano, López Obrador.

Nosotros pensamos que todos los conflictos en las relaciones bilaterales, deben de enfrentarse y resolverse con el diálogo con la comunicación, no conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas

¿Cómo resolverá López Obrador la nueva imposición del 5% a productos mexicanos?

Andrés Manuel López Obrador, insistió en manejar el tema con prudencia para evitar romper los estrechos lazos económicos, comerciales y culturales, así como las relaciones de amistad entre el pueblo de Estados Unidos y México. 24 millones de mexicanos se encuentran en EU, afirmó el presidente.

Estamos obligados a actuar con mucha prudencia, y vamos a insistir mucho en el diálogo por eso, he dado instrucciones al secretario de SRE, Marcelo Ebrard, que se traslade a Washington

Marcelo Ebrard, canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores, permanecerá en la embajada de México en Estados Unidos para buscar a funcionarios de gobierno y comunicación, en la busqueda de un intercambio de puntos de vista para llegar a un acuerdo "sobre esta medida de aumentar impuestos a los productos mexicanos, que se exportan a Estados Unidos", concluyó AMLO.

El presidente de México esperará a que la situación evolucione tras los esfuerzos diplomáticos que realizará Marcelo Ebrard en Estados Unidos. Se le preguntó si va había descartado presentarse personalmente ante Trump, sin embargo reiteró que esperará a los resultados de Ebrard.

Como lo digo en la carta, no consideramos que se deba aplicar la ley del cañón, no es diente por diente, nos quedaríamos chimuelos, tenemos que buscar el diálogo. Se inventó el diálogo y política para evitar confrontación para evitar la guerra

El presidente de México le pidió a todos los mexicanos "que tengan confianza que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos van ellos a rectificar".

El pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió que el pueblo de México no merece el trato, debido a que México siempre ha atendido y escuchado "los planteamientos de Estados Unidos, se esta haciendo un trabajo para ayudar sobre el incremento de flujo migratorio".

Al presidente Donald Trump en son de paz. https://t.co/5XdiY7hfeL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 31 de mayo de 2019

Además, señaló que el problema de la migración no recae completamente en México pues se origina de otros países, "no queremos culparlos son situaciones que se presentan".

En países donde la gente no tiene opciones, no tiene alternativas y son seres humanos, yo quiero decir que hemos acompañado para que regresen a sus países, a muchos

López Obrador afirmó que se está cumpliendo con la responsabilidad en política migratoria, de acuerdo a los derechos humanos han protegido y ayudado a regresar a migrantes a sus tierras de origen.

Todo esto se va informar en Washington, queremos también que se entienda que es un asunto económico social. Son muchos los que de manera desesperada están abandonado sus pueblos, por falta de trabajo y por violencia

El mandatario mexicano reiteró que México ayudará a que migrantes no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero "también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos, nada de autoritarismo". Reiteró que es preocupante la situación de muchos migrantes debido a la pobreza y la violencia que causa la migración. "Vienen miles, miles de niños y niños solos."

Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas

Dijo el presidente refiriéndose a las tarifas del 5% que planea imponer a los productos mexicanos. Creo que va haber una retificación, porque estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses".

Yo creo que el pueblo de México y Estados Unidos va estar a favor del libre comercio

"Y los gobernantes tenemos que hacerle caso a los ciudadanos", concluyó López Obrador, quien dijo que esta situación no detiene el proceso para ratificar el tratado T-MEC.

Ante la amenaza de Trump, ¿México reforzará medidas?

Al preguntarsele si reforzarían las medidas tras el anuncio de Trump, dijo que continuarán con el trabajo actual que se ha venido haciendo, en el cual confía que se está haciendo bien y en concordancia a los derechos humanos, mencionó que se trata de una situación de pobreza donde hasta niños solos migran y que nunca antes tantos niños y niñas solas habían migrado solos.

Vamos a mostrarle datos para que vea que ha crecido el flujo migratorio por la crisis en centroamérica, la mitad son de Honduras. Ante este crecimiento hemos actuado; se ha acompañado de regreso a sus pueblos a migrantes como no se había hecho en otros tiempos, respetando los derechos humanos

¿No se tomará ninguna acción extraordinaria?, preguntó una periodista "Es que ya se tiene un plan", respondió AMLO, y dijo que no podía adelantar mucho de lo que Ebrard presentará en Washington.

Una vez que se entreguen las pruebas, que se dé a conocer nuestra actuación y lo que se ha hecho para acompañar de regreso a los migrantes, darles opciones de trabajo y protegerlos; todo lo que hemos hecho

"Lo que si puedo adelantar es que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, no hemos desatendido este asunto penoso", afirmó, y fue aquí donde el presidente de México reiteró que la verdadera forma de frenar la migración se daría gracias al desarrollo.

Esto no debería de suceder; sino existiera tanta pobreza, tanta desigualdad. Y seguimos insistiendo en atender el problema de fondo

Informó que recientemente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya presentó la propuesta para el desarrollo de empleos en Centroamérica, "y es un plan completo, y hemos venido trabajando con el gobienro de Estados Unidos que esa sea la guía de atención".

Apoyo de los mexicanos

El presidente López Obrador dijo que contará con el apoyo de todos los mexicanos, tanto los que viven en la nación como en Estados Unidos.

Lo sentí desde anoche, muchas personas apoyando la postura de México, va haber unidad nacional, va a solidarizarse todo el pueblo de México

Cuando se le preguntó qué mexicanos o insitituciones lo apoyaban, dijo que comenzó a recibir muestras de apoyo a través de las redes y que hasta la secretaria de gobernación le mostró un mensaje de apoyo de Carlos Slim y su familia. Además de personas que protestan cada día frente al palacio, incluyendo trabajadores electricistas.

Es ilegal imponer el arancel

Uno de los periodistas afirmó que han dicho que es ilegal imponer el arancel. Ante esto, AMLO respondió, que no solo es un asunto legal, queremos tener buena relación, "y no queremos que como una primera decisión se proceda legalmente, queremos que haya diálogo", aclaró que no es su intención eludir las acciones legales, sino el respeto entre naciones.

Queremos que haya diálogo, que haya entendimiento y que se llegue a un acuerdo, sin necesidad de proceder legalmente

Confía en que Marcelo Ebrard llegue a Estados Unidos con mucho respaldo de todos los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, dijo que el pueblo está respaldando a su gobierno como nunca antes:

la gente está apoyando como nunca, a partir que se dio a conocer la carta, hay un sentimiento de unidad, de apoyo, de ir juntos, de no confrontarnos por ahora, de hacer una tregua en las diferencias que tenemos

Dijo el presidente, quien también reiteró que no modificará la política migratoria, pues la actual tiene una "muy buena política", por lo que buscará convencer en base de los datos que presentará Marcelo Ebrard.

Yo no tengo duda de que se ha estado actuando y se ha hecho bien, no hay razón: pero hay que escuchar los puntos de vista estadounidense