Lo que dijo AMLO es falso: Lilly Téllez desmiente que México propuso acuerdo de COP26 contra deforestación

AMLO dice que no quiere ser recordado como un presidente mediocre y en redes sociales le responden

Más de 100 países firmaron el acuerdo contra la deforestación en la cumbre COP26, pero entre ellos no estuvo de México, por lo que el país quedó fuera del plan ambiental internacional.

"Que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. No hay ningún país que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar", aseveró.

"Ahí están pendientes que no había firmado México el programa de deforestación, si el programa lo propusimos nosotros", aseguró el mandatario.

Esta información desmiente lo dicho ayer por el presidente López Obrador, quien explicó que México no firmó la Declaración de los líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra en la cumbre COP26 debido a que fue una propuesta realizada por su gobierno.

"El acuerdo contra deforestación firmado en COP26 no surgió del programa mexicano #SembrandoVida Aquí Declaración de Nueva York sobre Bosques, 2014, ONU. Esta fue la base para declaración en @COP26 México la firmó en aquel entonces", afirmó la especialista.

La panista compartió un tuit de Wojna, donde la académica aclara que el acuerdo firmado en COP26 no fue propuesto por México, sino que surgió de la Declaración de Nueva York sobre Bosques, firmada en las Naciones Unidas en 2014.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez calificó como "falso" lo dicho por AMLO, mientras que le dio la razón a la doctora Beata Wojna, profesora en el Tecnológico de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México.

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez , desmintió la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) sobre que México propuso el acuerdo contra la deforestación firmado en la cumbre COP26 , el cual no contó con la firma del gobierno mexicano.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.