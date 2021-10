Lo qué dijo Rubén Rocha Moya en su toma de protesta como gobernador de Sinaloa

Sinaloa.- Rubén Rocha Moya ofreció sus primer mensaje como gobernador de Sinaloa en el Congreso del Estado, donde señaló que su gobierno será enemigo de la indiferencia al sufrimiento que provoca la violencia.

No obstante, se debe destacar que Rubén Rocha Moya ocupó buena parte de su discurso para agradecer a todos los senadores, funcionarios, diputados, alcaldes y decenas más de personas que acudieron a la toma de protesta que se realizó este 31 de octubre de 2021 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Hoy Rubén Rocha Moya inicia un gobierno que concluirá en el 2027 y entre sus palabras destacó el objetivo de su gobierno por emprender una lucha sin cuartel contra la corrupción. No obstante, adelantó que su gobierno no sería un perseguidor, pues no estaba en el puesto para eso.

"Por lo que hago mío el compromiso morenista de no mentir, no robar y no traicionar", afirmó Rocha Moya, varios minutos después de que afirmara que se dara seguimiento a los hallazgos que realicen los organos que revisaran las cuenas de la administración anterior.

Posteriormente afirmó que su gobierno sería inflexible persiguiendo el delito, y parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que era de vital importancia fomentar el trabajo, la educación, el deporte la sana convivencia como medicina preventiva al delito.

Durante sus primeras palabras, Rubén Rocha Moya le dijo a Quirino Ordaz Coppel que no lo perseguiría, que cree que le dejó las cosas bien, no obstante, de ser necesario mandarlo a llamar para aclarar, lo hará.

También lo felicitó por el nombramiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador le quiere dar, embajador de México en España.

Por otra parte, aprovechó para reconocer a Mario Zamora, indicando que el priista fue un digno oponente y que lo respetaba, que tras la contienda electoral por la gubernatura de Sinaloa que ganó Rocha Moya, solo quedaba seguir para adelante.

Primer discurso integro de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa

Para saludar a mi familia.

A mis hermanos: Alfonso, Pablo, Antonio y Martha.

A mis hijos: Eneyda y Jorge su esposo; Rubén y Gaby su esposa; Ricardo y Mónica su esposa; José Jesús y Alejandra su esposa.

A mis nietas y nietos: Regina, Isabella, Mila, Bárbara, Ivanna, Emilia; Rubén y Ricard. En particular a mis hijos, los conmino a conducirse con recato, dignidad, y prudencia, teniendo muy claro que no pueden esperar privilegios del poder.

No quisiera tener un familiar incómodo.

Con esa añorante aspiración, elevo hasta el cielo mi amorosa gratitud a socorro, mi inolvidable esposa.

Diputadas y diputados, pueblo de sinaloa, distinguidos invitados

El pasado 6 de junio, las y los sinaloenses fueron en verdad demasiado generosos conmigo.

Mediante una votación copiosa, que superó a todas las de su tipo en el país, fui electo para gobernar a Sinaloa por el período 2021 - 2027.

Asumo esta alta encomienda, con la humildad que impone este postulado de la democracia: "el mandatario no es el que manda sino el que obedece el mandato popular".

Lo asumo también, sin soberbia alguna. Con la convicción de que gobernaré para todas y todos los sinaloenses, sin distingos ni exclusiones de ninguna especie. Sin embargo, estoy del todo consciente que los electores no me entregan un cheque en blanco.

Por eso, y consecuente con el sentir popular, mi modelo de gobernar estará sustentado en un conjunto de principios y valores que darán identidad y sentido a mi gobierno.

En efecto, me refiero:

A la lucha permanente contra la corrupción y la impunidad.

A un gobierno austero, transparente, incluyente, justo y con profundo sentido del bienestar social.

A una administración empeñada en generar oportunidades de trabajo, educación, salud, vivienda y servicios públicos de calidad.

A un gobierno con visión social y humanista .

Que haga del cumplimiento de los derechos de todas y todos, el sentido de actuación cotidiano.

Me refiero también, a un gobierno respetuoso de la autonomía de los otros poderes.

A un gobierno, en fin, decidido a lograr el bienestar de las familias sinaloenses.

Amigas y amigos:

Los mexicanos, como sabemos, somos un pueblo que ha padecido y tolerado gobiernos incompetentes, autoritarios, corruptos y no pocas veces frívolos.

En los últimos sexenios, la vida pública de méxico, transitó por una larga y ruinosa pesadilla.

Por fortuna, pudimos despertar el 2 de julio de 2018 con el contundente triunfo electoral que llevó a la presidencia de la república al licenciado Andrés Manuel López Obrador.

La política es una actividad transformadora, y lo es más, ahora que es ejercida con base en los principios de la cuarta transformación.

El día de hoy, en Sinaloa, se inicia un largo recorrido por los caminos desafiantes de la transformación, tal cual lo ha mandatado, inequívocamente, la mayoría ciudadana.

En tal propósito, buscaremos la unidad que nos fortalece y no la división que nos debilita.

Por eso a las y los sinaloenses les digo:

Hoy no solo inicia un nuevo gobierno alternativo a las viejas y caducas prácticas del poder público.

Hoy no solo comienza un gobierno, austero, transparente y enemigo de la corrupción y la impunidad.

Hoy iniciamos un gobierno enemigo de la indolencia y la indiferencia hacia el dolor de los que sufren y padecen la violencia de todo tipo.

Hoy inicia también un gobierno que brindará certidumbre jurídica a todos los sectores y actores del desarrollo.

En suma, hoy arrancamos con un gobierno cuya divisa principal es hacerlo todo en unidad, con todas y todos los sinaloenses.

Porque juntos vamos por un Sinaloa menos desigual y más justo.

Juntos iremos por un notable crecimiento y desarrollo de la economía.

Juntos lograremos mayores inversiones productivas y mejores empleos.

Juntos combatiremos la pobreza y la marginación social.

Juntos vamos a facilitar el trabajo de los empresarios, de los agricultores, de los ganaderos y pescadores.

Juntos, en fin, vamos a erradicar la corrupción donde quiera que esté.

Aquí me permito hacer una necesaria acotación.

Por lo que a mí respecta, al asumir el compromiso de servirles con entrega y pasión, me parece oportuno añadir el siguiente comentario:

Porto con orgullo haberme formado como profesor normalista en las gloriosas escuelas normales rurales para hijos de campesinos pobres. Además, he sido, soy y seré siempre un hombre de izquierda.

Me formé en una izquierda sin dogmas, abierta y libre, cuyos ideales animaron mi convicción por luchar contra la injusticia la desigualdad, la intolerancia y la discriminación.

Al encontrar en los valores de la democracia su más alta expresión, consideré que estos ideales debían encauzarse hacia una política transformadora.

Y esto me condujo de manera natural hacia el movimiento de regeneración nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Desde entonces estoy inmerso en la gran causa de Morena.

Por lo que hago mío el compromiso morenista de no mentir, no robar y no traicionar.

Ahora bien.

Importa destacar que en nuestro movimiento transformador, los jóvenes son el presente y el futuro de Sinaloa y de México.

Por lo tanto, no debemos seguir condenándolos a la falta de oportunidades de estudio, al desempleo, al subempleo o a la informalidad.

Los jóvenes de hoy tienen derecho a la igualdad de oportunidades, para estudiar, para trabajar, para buscar ellos mismos, aquí y ahora, una vida mejor, más plena y más libre.

Por supuesto que también a las niñas y a los niños, les garantizaremos el derecho a la salud, a la educación de calidad y a una vida digna.

Los indígenas, las minorías sexuales, religiosas y políticas, las personas con discapacidades, las personas sin hogar y las víctimas de la violencia de todo tipo, serán objeto de nuestra mayor atención.

Nuestra posición ante la delincuencia común y el crimen organizado, es inequívoca.

Seremos inflexibles persiguiendo el delito para que no haya impunidad y atacaremos las causas que originan la violencia y la inseguridad.

Tengo la firme convicción de que trabajo, escuela, cultura, deporte y la sana convivencia, son el mejor antídoto para las conductas antisociales.

Respetado auditorio.

Mi gobierno asume la participación igualitaria de las mujeres en las responsabilidades de primer nivel en el servicio público.

Mi primera medida en ese sentido, fue considerar la paridad de género en la composición del gabinete, pero habrá más mujeres en toda la estructura gubernamental.

Estamos hablando de una política que los gobiernos de la 4t, hemos venido impulsando en todos los ámbitos de la vida pública.

A propósito, valga comentar, que derivado de la votación ciudadana, en esta Honorable LXIV Legislatura, no solo existe la igualdad de género. Sino que ha sido superada por las mujeres:

Es mayor el número de diputadas que de diputados. Enhorabuena por ello.

Al final en este apartado, deseo expresar mi reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en esta honorable legislatura, por haber hecho suya unánimemente mi propuesta para crear la secretaría de las mujeres.

Desde aquí implementaremos la transversalidad que demanda la atención a las mujeres.

Amigas y amigos:

Al declarar sin reservas que incorporaremos a Sinaloa a la cuarta transformación.

Y que lo haremos, más que con palabras, con hechos, permítanme anunciar las siguientes acciones.

Empiezo por decirles que, en estos meses de transición, he alcanzado siete trascendentales acuerdos con nuestro presidente Andrés Manuel López obrador.

Con ellos sellamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de los sinaloenses, sobre todo por los más necesitados.

No lo olvidemos: Por el bien de todos, primero los pobres

1. Juntos, iniciaremos un proceso de basificación gradual del personal de salud de la entidad. Dígase que al hacerlo, estamos rindiendo un modesto homenaje y acto de justicia a todas y todos los trabajadores de la salud por su heróico desempeño frente a la terrible pandemia.

2. Destinaremos recursos estatales para el programa federal “la escuela es nuestra” para ampliar su cobertura.

3. Otro tanto haremos con el programa pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad: pasaremos de 20 mil que hoy se atienden, a 40 mil en 2022. O sea, 20 mil familias más serán beneficiadas en el estado.

4. También hemos acordado con el presidente, otorgar un nuevo apoyo a los pescadores del estado, adicional al Bienpesca.

5. El presidente de méxico aprobó nuestra incorporación al programa de mejoramiento urbano, PMU. Esto significa un claro mensaje al cuidado y rescate del medio ambiente. Las colonias populares de Mazatlán serán las primeras beneficiadas. A propósito recordamos al inmortal poeta chileno, Pablo Neruda. Quien en su histórica visita a nuestro bello puerto en los años 40 del siglo pasado, y desde el emblemático hotel Freeman, refiriéndose a la pobreza de sus alrededores, poetizó: “Mazatlán (…) puerto de noche, escucho las olas que golpean tu pobreza…”.

6. Además, el mismo presidente se comprometió a que para el 2023, su gobierno concluirá las cuatro grandes obras estratégicas de los últimos tiempos: Las presas Picachos y Santa María. Así también, las carreteras Badiraguato - Chihuahua, y la de San Ignacio - Tayoltita. Por ahora, importante derrama económica para el estado.

7. El séptimo acuerdo, consiste en la instrucción del presidente a la SCT para la pronta construcción del puente sobre la presa Huites de la carretera Topolobampo - Ojinaga. Justo por estos y otros grandes apoyos a Sinaloa, vaya mi agradecimiento a nuestro presidente. Los sinaloenses reconocemos su liderazgo y su inquebrantable voluntad de seguir transformando a méxico. ¡En esa trinchera estamos y estaremos! Con Andrés Manuel López Obrador, nuestro digno presidente.

Por otra parte, pero en esa misma dirección, les comento que para celebrar nuestro arribo al gobierno, hemos tomado las siguientes medidas de realización inmediata.

Una obra pública marcadamente social, en cada uno de nuestros 18 municipios

Enviaré una iniciativa para la creación de la fiscalía especializada en delitos de género.

También por ley, crearemos la universidad del policía.

Esto supone un nuevo paradigma en la formación de una policía científica con perspectiva de género. Con la universidad nacerá también el centro de investigación sobre la criminalidad y la violencia.

Finalmente les digo: para México y Sinaloa son tiempos de transformación.

Hoy empeño mi palabra de dedicarme, en cuerpo y alma, a ese noble propósito.

Gobernar a ciencia y conciencia. Al límite de mis fuerzas y capacidades. ¡Esa mayúscula, pero irrenunciable tarea, la emprendo a partir de hoy con todos mis esfuerzos desplegados!.

Quienes me acompañan en este desafío, están obligados a hacer otro tanto. Todos juntos actuaremos con entrega y rectitud, por el bienestar de las y los sinaloenses. ¡Y sobre todo, por la causa de los que menos tienen!

Por eso termino con entusiasmo exclamando:

¡Viva Sinaloa!

¡Viva la Cuarta Transformación!

¡Viva el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador!

¡Viva México!

Muchas gracias