"Lo que interesa es saber quién de los dos es el delincuente": Fernández de Cevallos a AMLO

México.- Luego que desde el pasado miércoles 12 de mayo el ex senador Diego Fernández de Cevallos le mandara una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pedía hora y día para enfrentarse cara a cara tras las acusaciones que el mandatario hizo en su contra, hoy, tras 6 días de enviada la misiva, el panista volvió a redactar un texto en el que lo califica de "tinterillo cantamañanas" al no responder a su petición.

Exigió al primer mandatario presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abra la carpeta de investigación correspondiente y se proceda conforme a derecho, ya que señaló que lo que a los mexicanos les importa es saber quién de los dos es el verdadero delincuente.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional del pasado viernes 7 de mayo, el titular del Poder Ejecutivo Nacional expuso que la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Claudio X González y María Amparo Casar, estaba siendo financiada por el gobierno de Estados Unidos. Organismo al que vinculó a Fernández de Cevallos acusando que se dedican a evitar que los recursos del gobierno llegan a los sectores más desfavorecidos.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Diego Fernández de Cevallos reclamó que, aunque comprende que el jefe del Ejecutivo no lo quiera recibir en Palacio Nacional, no es propio del "presidente de todos los mexicanos" atribuirle desde su posición un delito actual y uno de hace 20 años, el cual asegura no cometió, aunado a que no expone las pruebas de sus señalamientos.

En la rueda de prensa, el presidente López Obrador acusó también al panista de haber participado como abogado de una "refresquería" en una estratagema que tuvo como consecuencia de miles de millones de pesos en impuestos a la empresa.

En este sentido, el actor político indicó que la costumbre que tiene el mandatario federal de difamar a todo aquel que se atreve a criticar las acciones de su gobierno únicamente profundiza su deslealtad a la nación.

El "Jefe Diego" le aseguró al jefe del Ejecutivo que no se librará de él exigiéndole a su vez que interponga la debida denuncia de los delitos que le impugna ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que esta pueda indagar sobre los hechos y, de ese modo, resolver conforme a derecho asegurando que lo que les interesa a los ciudadanos sobre este asuntos es saber quién de los dos es el delincuente.

En este tenor, Fernández de Cevallos advirtió que debido a que está comprobado que el mandatario federal cotidianamente "hace barullos" cuyo único propósito es "distraer al pueblo bueno" y así evitar la rendición de cuentas de lo que acontece en la nación, él mismo interpondrá la denuncia de hechos, si no responde a su solicitud.

Por último, aseguró que solamente respetará al presidente López Obrador cuando él respete a los ciudadanos a los que gobierna, sobre todo a los sectores más vulnerables.