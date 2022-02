"Lo que no es cierto ni coraje da": Chumel Torres defiende a Loret por reportaje sobre hijo de AMLO

México.- El youtuber Chumel Torres salió en defensa del periodista Carlos Loret de Mola ante las críticas por el reportaje sobre la vida de lujos del hijo de AMLO en Houston, Texas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres dirigió unas palabras a los simpatizantes de la 4T, reprochándoles que "llevan muchos días enojados" por el reportaje que difundió Loret de Mola sobre el hijo de AMLO, realizado por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El conductor de El Pulso de la República comentó que "lo que no es cierto ni coraje da", insinuando que ha sido demasiado el enojo que provocó el reportaje sobre José Ramón López Beltrán como para que sea falso, por lo que pidió a los morenistas que se calmen.

Leer más: Como Varguitas, AMLO lleva todo el sexenio prometiendo internet universal: Loret de Mola

"Llevan muchos días enojados con el reportaje de Loret como pa’ que sea falso. Lo que no es cierto ni coraje da. Serénense", escribió Chumel Torres en defensa de Loret de Mola.

Previamente, el 1 de febrero, el influencer criticó a quienes han defendido al hijo de AMLO por la polémica que provocó su mansión en Houston, la cual pertenece a su esposa Carolyn Adams, pero antes tuvo como dueño a un empresario de Baker Hughes, la cual tiene contratos con Pemex por más de 150 millones de dólares, otorgados durante este sexenio.

"Defensores de la desigualdad defendiendo la mansión de José Ramón. Qué fácil se les rompe la bolsa de valores", escribió Chumel en un tuit publicado el 1 de febrero de 2022.

Imagen: Captura de Twitter

El reportaje realizado por MCCI y Latinus fue revelado por Loret de Mola en su programa el pasado 27 de enero, y exhibe la vida de lujos que José Ramón López lleva en Estados Unidos, contraria a la austeridad que pregona AMLO.

"La vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán, las casonas en Houston, el coche que maneja. Todo contrasta con el discurso oficial de su papá, el discurso oficial de la austeridad", declaró el periodista al exhibir el reportaje.

Ante la polémica, el presidente López Obrador arremetió contra Loret de Mola llamándolo "corrupto", "periodista golpeador" y "mercenario", acentuando las tensiones entre el mandatario y el opositor.

"No le gustó a Loret de Mola como lo definí, me faltó una palabra, dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales, me faltó 'es un periodista corrupto', eso fue lo que me faltó", aseveró AMLO.

Leer más: Revocación de mandato servirá paraquitar los locos en el poder: AMLO

Sobre la vida de lujos de su hijo, el presidente explicó que es su nuera, Carolyn Adams, quien "tiene dinero", e incluso retó a la oposición a investigar, asegurando que "no van a encontrar nada".