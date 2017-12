Lo que opina AMLO sobre Elba Esther Gordillo

México.- Andrés Manuel López Obrador realizó la tarde de hoy un mitin público en la delegación Gustavo A Madero, mismo en que lanzó un decálogo de acciones para combatir la inseguridad y violencia, plan que incluye amnistía para infractores y aumentar el sueldo a soldados, marinos y policías.

Al termino del mismo ofreció una entrevista según publicó La Silla Rota, en la que fue cuestionado por su parecer con respecto a la medida que recién se tomó en contra de Elba Esther Gordillo, ya que fue enviada a su casa para ahí cumplir con la condena que aún tiene vigente.

Elba Esther Gordillo. Foto: Twitter

Ante la interrogante López Obrador respondió lo que muchos, quizás, no esperaban escuchar.

"La prisión domiciliaría fue una decisión que se tomó. Miren, yo no hago leña leña del árbol caído, yo respeto mucho a la gente que está en las cárceles y que está en los hospitales, respeto mucho a los que pierden su libertad y a los que están enfermos, no me gusta hablar mal de ellos, (...), simplemente es su derecho", indicó.

Esto fue lo que dijo en el mitín...

El tres veces aspitante a la silla presidencial reiteró que para conseguir la paz y tranquilidad y terminar con la guerra se van a entregar amnistías consultando a víctimas "porque tenemos que reconciliarnos, tenemos que parar la guerra, no podemos estar con la misma estrategia".

"Los que quieran readaptarse deben tener opciones y alternativas para que se conviertan en personas de bien. No solo con medidas coercitivas ni ojo por ojo ni diente por diente, así nos quedamos chimuelos y tuertos y no resolveremos nada", aseveró.

Acciones básicas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia en el país https://t.co/8DAiTrPavJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 17 de diciembre de 2017

En el decálogo de acciones contra la inseguridad y violencia, el tabasqueño enlistó: acabar con la corrupción, cambio de estrategia, becas y estudio para jóvenes, crear la Secretaría de Seguridad, crear la guardia nacional, conformar el mando único y aumentar salario a soldados, marinos y policías.

