Lo que sabemos de cómo y cuándo las madres recibirán el apoyo para sus hijos

México.- El gobierno Federal anunció un recorte del 50 por ciento de los recursos destinados a las instancias infantiles y con ello detalló que por cada dos meses los padres de familia recibirán un apoyo de mil 600 pesos por cada hijo, pero ¿qué es lo que sabemos de cómo y cuándo las madres podrán recibir dicha ayuda?.

Durante la conferencia de prensa matutina que encabeza Andrés Manuel López Obrador, fue detallado que los apoyos de los programas sociales no se van a entregar a ninguna organización social, de la sociedad civil o no gubernamentales; no se van a transferir recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios. Todo va a ser directo de la Tesorería de la Federación al beneficiario.

Asimismo se dijo que se espera que a mediados de año esté automatizado el sistema de entrega directa -mediante cuenta bancaria- de las ayudas.

Esta mañana EL DEBATE publicó que el Ejecutivo Mexicano expresó que "se les va entregar el apoyo directo a los padres y a las madres, no a las estancias infantiles y que ellos con lo que les corresponde puedan entregar esos recursos a quienes manejan las estancias infantiles o manejen esos recursos de la manera que ellos decidan porque hay irregularidades en en el manejo de las estancias infantiles".

Según dijo López Obrador existen alrededor de 300 mil niños inscritos en las estancias infantiles y se encontraron “informes adulterados, que no son el número de niños que se registran, la decisión es entregarles a los papás de los niños el apoyo”.

Andrés Manuel López Obrador

Por último Andrés Manuel insistió en que el Gobierno de México controlará directamente el reparto de ayudas económicas y eliminará la intermediación de organismos sociales para evitar la corrupción.

"Se acaba la intermediación y vamos de esta manera a hacer rendir el presupuesto en más del 30%, porque en los censos que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos”.