Lo realmente cínico es mandarle abrazos a los asesinos: Felipe Calderón responde a AMLO

México.- El expresidente Felipe Calderón respondió a AMLO luego de que este lo llama “cinicazo” por opinar acerca de la masacre en el poblado San José de Gracia, en el estado de Michoacán.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia matutina que Felipe Calderón es un cínico, por siquiera opinar sobre los hechos violentos en Michoacán, pidiendo explicaciones de irregularidades en su gobierno.

Sin embargo, el exmandatario panista respondió a AMLO, indicando que el cínico era él, por “enviar abrazos” a los criminales en México, haciendo referencia a la estrategia de seguridad del presidente por “abrazos no balazos”.

Leer más: ¡Es oficial! Delfina Gómez confirma eliminación de escuela de tiempo completo en México

“Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos”, escribió en Twitter el expresidente michoacano.

Felipe Calderón/Twitter

¿Qué dijo AMLO?

Y es que el jefe del Ejecutivo se fue contra el expresidente este 1 de marzo en su conferencia matutina, rechazando que Calderón se pronunciara sobre la masacre en el estado de Michoacán.

“Cualquier cosa que sucede como estos lamentables hechos le dan vuelo, hasta Calderón, cinicazo. Todavía estamos esperando que explique porque tenía como brazo derecho en su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública”, declaró AMLO en La Mañanera cuando abordó la masacre en San José de Gracia, Michoacán.

Asimismo, trajo a colación el supuesto fraude electoral que sufrió en el año 2006, cuando Felipe Calderón fue declarado presidente tras los comicios de ese año.

“Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar. Es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina de la derecha, yo digo el conservadurismo, es la hipocresía”, agregó el mandatario federal.

Asimismo, AMLO reiteró que durante su administración se seguirá implementado al estrategia de “abrazos no balaos” para contener la inseguridad en México.

Andrés Manuel aseguró que esta estrategia toma tiempo para ver resultados, pero indicó que parte de esta es atender las causas, tal como la atención a jóvenes con oportunidades para evitar consideren unirse al crimen organizado.

Leer más: México no va a imponer sanciones económicas: asegura AMLO por conflicto entre Rusia y Ucrania

“Seguirá sí, estoy convencido de eso, lo que pasa es que lleva tiempo, eso ya estaba, lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no estén enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tenga un ejército de reserva, eso no lo hacían antes”, aseveró.