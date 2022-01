¿Lo respaldó? Comparte AMLO opinión de López-Dóriga contra la oposición

Ciudad de México.- El presidente AMLO compartió la opinión del periodista Joaquín López-Dóriga, luego d que este asegurara que la oposición, está realizando un mal trabajo en contra de la actual administración.

Durante La Mañanera de este 24 de enero, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exhibió un video de López-Dóriga, donde este arremetía contra las acciones que está realizando la oposición en el país, indicando que se están centrando en sí mismos rumbo a las las elecciones presidenciales del 2024, en lugar de da seguimiento a lo realizado por el Gobierno Federal.

"Me llamó la atención un editorial de López Dóriga. No podemos quejarnos de que nos aburrimos. No se había visto nunca. Es de sabios cambiar de opinión. Esto no se difunde en los medios tradicionales", declaró AMLO.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel indicó que Joaquín le estaba llamando la atención a los opositores, a que reanudaran el camino para realizar sus funciones propias contra el gobierno actual.

Joaquín da crédito a AMLO

En el video mostrado por Andrés Manuel en La Mañanera, se escucha decir a López-Dóriga que el mandatario federal “no ha hecho nada que no hubiera anunciado en su campaña, desde que ganó las elecciones”.

Así destacó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, como la realización de la revocación de mandato y el aumento en los programas sociales de becas y pensiones a adultos mayores.

Fue entonces que Joaquín cuestionó dónde se encuentra la oposición, que ahora ha estado más ocupada atendiendo sus intereses personales y de grupo que los de la militancia y su rol opositor y que a año y medio de las elecciones de 2024,

“Se mantienen en sus intereses de siempre, mientras que AMLO navega en una mar tranquila con su proyecto, sin ningún obstáculo que le altere su ruta y la oposición remando para él”, menciona en el metraje.

Esta ha sido una de las pocas veces que el presidente López Obrador ha mostrado al periodista de una forma no negativa, pues en la mayoría de las veces, se ha exhibido a Joaquín por sus ataques y críticas contra el gobierno.