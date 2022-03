Lo respeto, pero ya tenemos una postura: Responde AMLO a Ken Salazar por reforma eléctrica

México.- AMLO respondió a Ken Salazar sobre la reforma eléctrica, señaló que respetaba la opinión del Embajador de Estados Unidos en México, no obstante, ya hay una postura y es que la iniciativa se apruebe tal y como se envió.

En la conferencia Mañanera del 25 de marzo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador contestó a las declaraciones que realizó Ken Salazar sobre la iniciativa de reforma a la Constitución mexicana sobre la industria eléctrica, mejor conocida como la “reforma eléctrica de AMLO”.

“Respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir”, declaró AMLO en la Mañanera.

Lo qué declaró Ken Salazar sobre la reforma eléctrica

Esto luego de que el pasado 24 de marzo del 2022, durante la instalación del grupo de Amistad México - Estados Unidos en la Cámara de Diputados, Ken Salazar solicitó que se respeten los contratos con las empresas que invierten en la producción y venta de energía eléctrica en México.

“Mi esperanza es que tengamos un outcome que va a apoyar esta relación económica entre Estados Unidos y México, y que se respeten los contratos y acuerdos que se han hecho por el tiempo entre las empresas que han invertido", fue lo que declaró el Embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma eléctrica.

Ni una coma le muevan: La postura de AMLO

Por su parte, AMLO añadió que ya se tenía una postura en cuanto a la reforma eléctrica y es que se apruebe tal y como se envió a la Cámara de Diputados, sin moverle ni una coma, pues asegura que de hacerlo se pone en riesgo tarifa por con el consumo de electricidad y la nacionalización del litio.

“Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental y hay otro asunto que no debemos olvidar, en esa iniciativa de ley, de reforma a la constitución, va lo del litio porque no se quiere hablar de eso”, agregó AMLO a su respuesta contra Ken Salazar sobre la reforma eléctrica.

Finalmente, el presidente mexicano López Obrador explicó que la reforma eléctrica contempla, al ser aprobada, que el litio sea considerado un mineral estratégico para la nación, por lo que solo la nación podrá extraerlo y explotarlo, no los extranjeros