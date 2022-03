Lo responsable es darle la espalda a la revocación de mandato de AMLO: suscribe Felipe Calderón

México.- Felipe Calderón suscribe al columnista Luis Carlos Ugalde, quién opina que se debe dar la espalda a la revocación de mandato de AMLO, pues asevera el escritor, se trata de una violación al marco legal mexicano.

A través de sus redes sociales, el ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa continúa reafirmando su postura contra la revocación de mandato, ejercicio ciudadano que permite votar a favor o en contra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el poder -esta consulta ocurrirá el 10 de abril del 2022-.

“Suscribo: “lo responsable desde el punto de vista democrático es abstenerse de participar en la consulta. La única forma de combatir la violación al marco legal y las provocaciones de Morena y del gobierno es darle la espalda a este ejercicio de propaganda política””, tuiteó Felipe Calderón el 15 de marzo del 2022.

Cabe señalar que no se trata de la primera ocasión en que Felipe Calderón se posiciona en contra de la revocación de mandato, o cualquier acción del gobierno de AMLO, pues desde hace décadas se encuentra enemistado políticamente con el actual presidente mexicano.

El ex presidente Calderón Hinojosa difunde en cuenta oficial de Twitter, con más 5.9 millones de seguidores, la columna de Luis Carlos Ugalde, quien lanza duras críticas contra el ejercicio ciudadano que es promovido por el presidente López Obrador y todos sus seguidores -fuera y dentro del gobierno-.

En su columna, Ugalde asegura que la revocación de mandato es un derecho de agraviados, es decir, que principalmente debe ser promovida por quienes no quieren, en este caso, al presidente de México en el poder, sin embargo, son AMLO y sus seguidores quienes le están dando más promoción, de forma que adquiere el sentido de una rectificación.

Añade que los gobiernos, tanto federal como estatales, no han cumplido con la veda electoral, y que desde sus puestos como funcionarios públicos han estado promoviendo la revocación de mandato, aunque esto no es violatorio de la ley, pues no invitan a votar a favor o en contra.

Otro punto en contra de la revocación de mandato que resalta el columnista es que se han difundido fotografías, donde supuestamente se advierte a la población que de no votar a favor o en contra de AMLO, se podría acabar la gratuidad de las vacunas y otros programas sociales.

Finalmente, se debe precisar que en esta ocasión Felipe Calderón no añadió palabras propias en su postura contra la revocación del mandato de AMLO, tal y como sí lo ha hecho en otras ocasiones.