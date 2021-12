"Lo sentí falso, me quiso besar": AMLO recuerda a Javier Sicilia tras ser comparado con Hitler

" Sicilia se pasó, Hitler, imagínense eso. Por la concentración, por el mitin que hicimos, cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo, creo que podemos llegar a 100 veces y antes no éramos Hitler (...) es su desesperación, coraje, odio, ojalá recapaciten", opinó AMLO.

El presidente añadió que su gobierno está poniendo fin a esa política de "simulación" del "viejo régimen", pues no es puede mantener un sistema político basado en "olvidar principios" para "quedar bien".

"Recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec, recuerdo que éramos candidatos y a todos besaba como una muestra de hermandad, de fraternidad, yo desde entonces lo sentí falso, entonces me quiso besar y le dije no ", relató AMLO.

El poeta había besado a todos los candidatos presidenciales como señal de fraternidad, incluyendo a Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, pero AMLO no se dejó, pues asegura que lo sintió "falso".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.