Lo va a operar el doctor que en realidad es carnicero, pero es muy bueno: ironiza Chumel Torres por Javier May

México.- El presentador Chumel Torres ironizó sobre el reciente nombramiento de Javier May como nuevo director General del Fonatur y su formación académica, la cual carece de una carrera universitaria.

Chumel Torres retomó una publicación en su cuenta de Twitter, donde Max Kaiser destaca la formación de Javier May Rodríguez, quien se ha desempañado en diferentes cargos públicos y ahora es funcionario del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su publicación Kaiser destaca que May es tabasqueño, único requisito que importa para poder trabajar con AMLO en el Gobierno Federal.

“El nuevo encargado del Tren Maya, Javier May, tiene como máximo grado de estudios: preparatoria (Pero nació en Tabasco, y eso es todo lo que se requiere en este gobierno)”, destacó.

En este sentido, Chumel Torres retomó la publicación de Max Kaiser, ironizando sobre las profesiones donde comparó un doctor conu n carnicero, dónde ese último realiza intervenciones quirúrgicas por ser “muy bueno”.

“Listo, lo va a operar el doctor… bueno, no es doctor-doctor, se compró una bata blanca y le sabe a los cuchillos… mire, la verdad es el carnicero pero es MUY BUENO””, escribió el youtuber, presentador de El Pulso de la República.

Usuarios respondieron a Chumel Torres en su publicación, donde cuestionaban su formación académica para desempeñar su trabajo, pues el youtuber es ingeniero y se desempeña como comunicador en redes sociales.

Javier May llega a Fonatur

La polémica se desató luego de que este martes 11 de enero, se dieran a conocer cambios en el gabinete de AMLO, donde el tabasqueño Javier May dejó la Secretaría del Bienestar para dirigir el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Los cuestionamientos del nombramiento no se hicieron esperar, pues, a pesar de no contar con estudios universitarios, May será el encargado de dirigir la obra del Tren Maya, uno de los proyectos emblema de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, Javier May ha desempeñado diferentes cargos públicos, como presidente municipal en dos ocasiones, diputado y ahora como parte del Gobierno de México, teniendo como jefe a su paisano.