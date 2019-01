"Lo vi, pasó solo y sin guardias"; así es la experiencia de volar junto con AMLO

Mazatlán.- Poco antes de las 12:00 horas un vuelo procedente de la Ciudad de México aterrizó en Mazatlán, Sinaloa; un vuelo que transportaba a decenas de pasajeros, entre ellos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a Martha López quien narró en exclusiva para EL DEBATE cómo es estar en el mismo vuelo con el máximo Ejecutivo Mexicano.

Martha López detalló haberse sentido emocionada, "encontrarse con una persona con ese rango tan importante te hace sentir bien (...), simplemente lo vi, pasó por un lado, solo y sin guardias".

Sin un trato especial y como un usuario cualquiera Andrés Manuel López Obrador "se sentó en medio del avión; 'me sacó de onda' por completo que fuera sin guardias".

Foto: Cortesía/Martha López

La gente en todo momento estuvo acercándose a él, incluso durante el vuelo los pasajeron estuvieron tomándose fotografías; él (AMLO) platicaba con los pasajeros, nunca fue grosero con nadie.

¿Qué opina de que el Presidente de México vuele en aviones comerciales y sin escoltas?

"Cómo te digo, a mí me sorprendió muchísimo que estuvieramos en el mismo vuelo, no me lo esperaba, mucho menos que no cuente con seguridad (...), yo considero que sí es peligroso porque es una figura pública".

Foto: Cortesía/Martha López

¿Cómo fue el trato durante el vuelo para López Obrador?

"Normal, no fue ovacionado ni tampoco tuvo un trato VIP; la verdad me da mucho gusto que tengamos a un presidente que sea del pueblo. Un colega de ustedes que estaba sentado a un costado mío me dijo que el Presidente ha dicho enocasiones 'que no ha echo nada malo y que el pueblo es quien lo cuida'".