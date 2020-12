López-Dóriga responde a AMLO por caricatura mostrada en la Mañanera: "no me van a doblar"

CDMX.- El periodista Joaquín López-Dóriga respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no lo "callará" tras las burlas en su contra durante la conferencia matutina de este martes, donde el mandatario presentó una caricatura del conductor.

Desde su cuenta de Twitter, el ex conductor de Televisa calificó como un "nuevo ataque" en su contra las acciones de AMLO este 22 de diciembre, asegurando que seguirá en su labor de periodista, a la vez que agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que le han mostrado. (Muere Juan Bustillos, dueño del semanario "Impacto"; deja presunta carta póstuma a Omar García Harfuch)

Asimismo, López-Dóriga recordó que que en su momento el presidente de México recibió en su despacho a sus "amigos" caricaturistas, Pedro Miguel, Helguera, Hernández y 'El Fisgón', quienes a su decir "replican por él".

Muchas gracias a todos los que me han expresado apoyo y solidaridad ante el nuevo ataque de @lopezobrador_ en la mañanera de hoy. En su cuenta, con sus caricaturistas 'amigos', a los que presentó en el despacho presidencial y replican por él. No me doblarán ni me callarán. Seguiré", escribió el comunicador.