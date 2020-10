López-Gatell es más predecible que un disco rayado: Lilly Téllez

Ciudad de México.- La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, siguió con las críticas en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al continuar con las respuestas a Jenaro Villamil, cuando este último defendió al Dr. López-Gatell.

El día de ayer, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) Jenaro Villamil, intentó defender a Hugo López-Gatell, luego de que durante una comparecencia de la Secretaría de Salud ante el Senado, Lilly Téllez lo llamara “pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa”.

Villamil indicó que la senadora Téllez sólo buscaba la provocación, pues dentro de sus intenciones nunca estuvo el poder dialogar con Hugo López-Gatell, durante su participación en la tribuna de la cámara alta.

Además de ser quien inició con los ataques hacia el subsecretario, dando hincapié a que más legisladores continuaran con las fuertes declaraciones del trabajo se subsecretario de Salud para tratar la pandemia de Covid-19 en México.

Sin embargo Lilly Téllez respondió a Jenaro Villamil, asegurando que ella fue la última persona un hacer uso de la palabra en el estrado de la Cámara de Senadores, además de destacar datos sin precedencia sobre la emergencia sanitaria en el país.

El presidente del SPR volvió a responder a la senadora Lilly Téllez, dando razón de que ella fue la última persona en hablar en la Cámara de Senadores, pero fue la primera persona en salirse del establecimiento y sin utilizar cubrebocas.

“Senadora Lilly Téllez, usted fue la última en tribuna y la primera en salirse, sin cubrebocas, por cierto. Ofensivo que usted maneje datos y evada escuchar la respuesta de Hugo López-Gatell. El Senado es para debatir, desde posiciones distintas, no para un mal talk show”, mencionó Jenaro Villamil.

Lilly Téllez replicó a esta respuesta de Villamil, asegurando que no se quedó a escuchar al subsecretario López-Gatell, debido a que no ofrecería nuevos datos relevantes sobre la pandemia, pues consideró que el Dr. parece disco rayado por repetir siempre lo mismo.

Por supuesto que me fui, ya sabía que no habría nada nuevo en la respuesta de López Gatell y a las pruebas me remito. Es más predecible que un disco rayado. Mi exposición deja constancia de la realidad; lo que muchos ciudadanos querían decirle de frente. Sí me puse mascarilla”.