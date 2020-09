López-Gatell se sorprende por "fórmula mágica" para acabar con el Covid-19

CDMX.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud respondió se dijo sorprendido ante la estrategia de exsecretarios para acabar con la Covid-19 en tan solo unas semanas. Incluso dijo que buscará el documento, pero destacó que habría sido más útil presentarla en el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia en México.

No sé si es que la complejidad del documento les llevó mucho tiempo, no les reclamamos no haberlo presentado antes, pero a lo mejor si hay una fórmula tan innovadora, pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, quizá, cuando empezó la epidemia”, dijo.

López-Gatell dejó claro que no hay una fórmula única, e incluso aseveró que hará lectura del documento.

Bueno ahora, hablando de fórmulas mágicas, voy a ver sí estos ilustrados sub secretarios lo tienen, de verdad que me causa una enorme (…) saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento”, comentó.

El funcionario, también destacó que sí en seis semanas se logra eliminar la epidemia quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado, y que espera que el documento no sea muy extenso para terminar de leerlo lo antes posible

Me da mucha curiosidad, una fórmula que en seis semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero, asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud” dijo en tono sarcástico.

Además, señaló que le pedirá al canciller Marcelo Ebrard, ayude a difundirlo en el Servicio Exterior Mexicano para que todos los países se beneficien de esto.