López Obrador anuncia que se terminó la guerra contra el narco

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la guerra contra el narcotráfico.

Frente a los integrantes del Gabinete de Seguridad, el Mandatario aseguró que la estrategia de su Gobierno privilegiará la construcción de la paz.

A pregunta expresa, informó que la prioridad de su Administración no es la captura de los capos de la droga sino reducir los delitos que causan mayor impacto en la sociedad.

El Gobierno de Andres Manuel López Obrador ya no tiene como prioridad el tema del narcotráfico. Foto: EFE

Quiere bajar los homicidios

"No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal, la función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos, lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios", dijo.

"¿Entonces se acabó la guerra contra el narco?", se le preguntó.

"No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz", respondió.

Un elemento del Ejército Mexicano vigila una de las calles de México luego de una balacera. Foto: El Debate

El tabasqueño informó que, esta mañana, al conocer el reporte del Gabinete de Seguridad, se informó que ayer se registraron 54 homicidios, cuando el promedio diario era de 80.

"Me sentí satisfecho porque según nuestros registros solo 54 homicidios el día de ayer, y traemos un promedio de 80, eso es lo que me importa, es bajar el número de homicidios, el bajar el número de robos, el que no haya secuestros, eso es lo fundamental, no lo espectacular", aseveró.

La polémica Guardia Nacional

En campaña, López Obrador dijo que devolvería a los militares a los cuarteles pero, ya como presidente, lanzó una iniciativa de reforma constitucional para crear una guardia nacional con decenas de miles de militares.

Organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, partidos de la oposición y algunos miembros del partido oficialista, Morena, han criticado duramente la iniciativa por considerar que conduce a la militarización del país y va en contra de sus promesas de campaña.