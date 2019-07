López Obrador convoca a mesa para conflicto minero en Sonora

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que convocará a una mesa de diálogo entre empresarios y dirigentes sindicales para tratar de encontrar una solución al conflicto que se registra en la mina de Cananea, Sonora.

El Mandatario informó que él mismo estará presente en el arranque de las conversaciones con la finalidad de evitar que se concrete el paro anunciado por los trabajadores inconformes con sus condiciones laborales.

Para los mineros, tenemos que buscar un acuerdo entre empresas y los sindicatos en todo lo que es la minería, porque hace falta llegar a un acuerdo", dijo.

"Les comunico a los mineros que voy a convocar a los dirigentes sindicales y a los empresarios para tratar este asunto y que quiero proponerles que se establezca una mesa para buscar acuerdos y atender todo lo que esté pendiente tanto en lo laboral como en lo ecológico y ver hacia adelante, es decir, acordar trabajar juntos".

En conferencia, el político tabasqueño pidió tiempo a los mineros, con la intención de que la mesa pueda quedar instalada en un máximo de 10 días.

Voy a convocarlos a los empresarios y a los dirigentes sindicales y decirles a los trabajadores que me esperen para tomar otras medidas, que pronto, a más tardar en 10 días ya estará instalada la mesa para los trabajadores", expresó.

"Me voy a ocupar de eso, lo he venido pensando y es lo mejor, porque hay desencuentros de tiempo atrás, no se han arreglado y vamos a buscar la manera de conciliar a las partes por el bien de los trabajadores".

Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina. Foto: Agencia Reforma

El Jefe del Ejecutivo consideró que, además de cuidar los derechos laborales, es necesario proteger también a las empresas que son fuentes de empleo y que contribuyen al crecimiento del País.

Por el bien de la economía del País, porque tenemos que cuidar las empresas, la creación de empleos y por encima de todo el medio ambiente y la salud", manifestó.

"Vamos a atender todo y que se logre un acuerdo general. Voy a convocar personalmente a este diálogo y luego se instala la mesa, no voy a poder estar yo permanentemente, pero si voy a convocarlos y voy a tener la reunión inicial".

López Obrador informó que pedirá al Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que participe en la mesa para que pueda ayudar con el diálogo entre empresarios y sindicatos.

