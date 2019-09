López Obrador expone cámara espía hallada en el Palacio Nacional

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador enseñó durante su conferencia matutina una cámara espía encontrada en un salón de Palacio Nacional la semana pasada.

Luego de que tocaran el tema, el mandatario ordenó a uno de sus trabajadores que trajera el artefacto de espionaje, el cual estaba sujeto a una pequeña base blanca rectangular de la que brotaban cables y una diminuta cámara negra.

Mientras lo sostenía en sus manos, el presidente apuntó que "estaban haciendo la limpieza" en el comedor cuando lo encontraron. Minimizó los hechos y comentó que hoy en día no existen conspiradores.

Se quedaron algunos con las malas mañas, las malas prácticas, de estar espiando

Dijo en referencia a Administraciones anteriores.

AMLO señala chantajes basados en espionaje en México

Después de mostrar la cámara con la que espiaban al gobierno federal, señaló que esto no era algo nuevo.

Y no solo el Gobierno federal, espiaban Gobiernos estatales, particulares, habían grupos para chantajear, para sacar provechos personales

Al preguntarle por su seguridad, respondió que no temía, y que, como mandatario, cuenta con "el apoyo de la gente".

El presidente no pudo precisar cuánto tiempo llevaba la cámara espiando. Sin embargo, sí apuntó que "los técnicos dicen que tenían que estarla descargando cada determinado tiempo, sacando las imágenes, la memoria".

AMLO dice que no tiene nada que ocultar

López Obrador aprovechó para asegurar que su Gobierno no tiene nada "secreto" y que en las reuniones de su Gabinete "no se esconde nada".

Por eso no le damos mucha importancia a estas acciones, a que se haya encontrado este aparato. Si acaso me llamó la atención que es muy pequeñito, pero no hay nada que ocultar

El pasado 29 de agosto, López Obrador reveló el hallazgo de este aparato encontrado en una sala de juntas de Palacio Nacional. En aquél momento dijo que no le importaba y no tenía nada que esconder. Sin embargo hoy presentó el artefacto espía.

"Hace unos días en una sala de la oficina se encontró una cámara sofisticada de esas pequeñitas, nos estaban grabando en una sala aquí en Palacio, en una de las salas de reuniones", dijo en su conferencia de prensa matutina.

Ese día también aprovechó para reiterar que su Gobierno no tiene nada que ocultar y aseguró que no presentaría ninguna denuncia.

"Se quita y no pasa nada, son prácticas del antiguo régimen, no tiene caso, estoy haciendo mi informe (de gobierno), no tengo tiempo para eso, 'quítenla y para adelante'", dijo entonces.