López Obrador llama a no juzgar a los huachicoleros

Cd. de México, México .-No se condenará o juzgará a quienes se dedican al robo de combustibles, pero llegó el momento de caminar por la rectitud, sentenció ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ayúdenme, ayúdennos a convencerlos, no los vamos a condenar, porque hay mucha gente que está planteando ahora que se les juzgue y hasta se trata de justificar la tragedia.

Cientos de personas se llevaron combustible ilícito el pasado 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, lugar mismo donde ocurrió una explosión. Foto: Redes Sociales

"No, no, ningún ser humano merece un castigo así. Todos los seres humanos podemos mejorar nuestra actitud. El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar esos caminos. Hay que invitar a todos a participar en los programas sociales y se le dé la espalda al robo de combustible", indicó.

Entre la multitud reunida en el estadio Primero de Mayo se escuchaban los gritos de "¡Rateros!" o "¡Fuera huachicol!".

Foto: Reforma.

"No se resuelven las cosas ocultando la realidad. Tenemos que enfrentar los problemas por difíciles que sean, aunque duelan, tenemos que dar la cara, enfrentarlos y buscar entre todos la salida", dijo.

Frente a pancartas en las que se leía "Justicia para nuestros hijos sí, impunidad para militares no", el tabasqueño mencionó la explosión en Tlahualilpan para exhortar a los hidalguenses a no robar combustible.

"No sólo son ilícitas, sino peligrosas, riesgosas, como se está padeciendo actualmente en Hidalgo", afirmó.

Más tarde, en Huachinango, Puebla, AMLO observó pancartas en las que respaldaban su plan contra el huachicol, y otras en las que le pedían universidades, hospitales y empleos.