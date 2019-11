López Obrador niega estigmatizar a periodistas

México.- En la conferencia del presidente, una periodista que representa al Comité para la Protección de Periodistas, trató de comprometer a Andrés Manuel López Obrador a "mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo".

El mandatario destacó que su gobierno jamás tomará represalias contra ningún periodista, a diferencia de administraciones anteriores en donde se llegó a despedirlos para silenciarlos.

Creemos que desde la presidencia hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje

Dijo la extranjera.

A pesar de que la periodista le pidió responder con sí o no a su pregunta sobre el apoyo al periodismo, López Obrador se negó a una respuesta monosílaba y ahondó en la narrativa usual: anteriormente, los gobiernos fueron represores, llegaron a solicitar el despido de reporteros, que incluso espiaban, hubo corrupción y saqueó por parte de quienes dominaban en el gobierno que causó la pobreza en el país, facilitando el crecimiento de la delincuencia.

Señaló que siempre los ha respetado, además de que antes "existían consorciones grandes aparatos que dominaban la opinión pública", no había pluralidad en la opinión periodística, "era predominante el dominio de la prensa al servicio del régimen, ahora es distinto".

ahora todo mundo se manifiesta, tenemos la dicha de contar con las redes sociales, entonces la prensa convencional que marcaba la agenda, destruía a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía, aplaudía, callaban

Dijo López Obrador.

Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, pues también tenemos derecho a manifestarnos. No va haber censura para nadie

Anunció.

Los periodistas despedidos por el Gobierno de México para silenciarlos

El presidente hizo hincapié en recordar que anteriormente "el periodista que criticaba al gobierno podía ser despedido, así despidieron durante el gobierno de Felipe Calderón a José Gutierrez Vivó, se tuvo que ir al exilio, allá está en Estados Unidos, protegido, destruyeron su empresa, y nadie lo defendió".

En el sexenio pasado sucedió algo parecido con Carmen Aristegui, y también nadie o muy pocos la defendieron, ahora hay cambios, hay libertades plenas

Dijo que anteriormente quienes asumieron el cargo a la administración del gobierno "se sentían los dueños de México, se habían dedicado a saquear y robar, a prostituirlo todo, incluido al periodismo, pues no están de acuerdo, por lo que estamos haciendo".

Agregó que "nunca jamás hemos afectado agredido a un periodista, ni lo haríamos por una convicción de principios".

Los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal

López Obrador aclaró de nueva cuenta, que esta era una frase dicha por el hermano de Francisco I. Madero, la cual se sacó de contexto en algunos medios.

Antes eran intocables, ganaban hasta 2 millones de pesos al mes, los grupos de intereses creados, casi todos, tienen medios de comunicación, entonces eso es lo que está en el fondo, pero de hacer esos cuestionamientos, a que nosotros limitemos la libertad de expresión pues hay una gran diferencia

Aclaró, y prometió que "siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos los ciudadanos de manifestarnos, nunca le he pedido a ningun director de radio o perodico, nunca me he quejado de un periodista en particular".

Finalmente agregó que él y su equipo, sí ha padecido la guerra sucia.