López Obrador ofreció a Estados Unidos y Canadá lo que en su país no quiere hacer: Marko Cortés

México.- "López Obrador ofreció a Estados Unidos y Canadá lo que en México no quiere hacer" dijo este domingo el dirigente del Partico Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, al hablar sobre la participación que tuvo el presidente de México en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El pasado jueves Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión en la Casa Blñanca con los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, pero sus discursos no fueron del agrado de los panistas.

El dirigente del PAN a nivel nacional lanzó la mañana de este domingo en donde critica las peticiones que AMLO hizo a sus homólogos para mejorar las condiciones de vida de los paisanos que viven en USA y en Canadá, sin embargo, Marko Cortés lo acusa de que ni él mismo presidente de México otorga estos beneficios a quienes votaron por él.

"López Obrador asistió el jueves pasado a la Cumbre de Líderes de América del Norte solo para exhibir su incongruencia", dice el panista al inicio de la videograbación de un minuto con 14 segundos que publicó en las redes sociales oficiales del PAN y continuó criticando una por una de las peticiones del titular del creador del partido político MORENA.

"Habló de la integración económica de la región, pero olvidó que la unión de esfuerzo entre países requiere para empezar del cumplimiento del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá así como de la implementación de políticas comunes".

Al respecto, Marko Cortés acusó que AMLO está haciendo "todo lo contrario" con la "política energética, regresiva, sucia y arcaica que su gobierno promueve".

En cuestión de seguridad del país, el panista dijo que actualmente México vive el nivel más alto de violencia mientras que AMLO solo se limita a continuar con su política pacifista de "abrazos y no balazos".

"Fue a Washington a pedir a sus homólogos regularizar la permanencia de miles de mexicanos en ese país, pero no hace nada para brindarles seguridad y oportunidades de trabajo digno en México. Es urgente reducir el tráfico de drogas en la frontera de los Estados Unidos y reducir el tráfico de armas ilegales que se adquieren, sin embargo, esto no ocurrirá si sigue con su política de abrazos y no balazos que nos tiene en la peor ola de violencia de la historia", criticó.

Lee más: Exigen a Monreal responsabilizarse ante violencia en Zacatecas

Finalmente, Marko Cortés acusó que "en pocas palabras, López Obrador ofreció a Estados Unidos y Canadá lo que en México no quiere hacer".