Lorenzo Córdova: Recorte al INE en el PEF 2022 es ataque al "sistema electoral"

CDMX- Este martes el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, consideró que el recorte de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF) es un ataque al "sistema electoral".

Así lo dijo en la presentación del libro “Estatus, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, donde también resaltó la relevancia que tiene su institución en la democracia.

El consejero presidente expresó que se ha difamado a los integrantes del INE como ataque directo a la autonomía del organismo, esto, por "decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo".

“No se puede y no se debe vulnerar a este sistema electoral atacando su autonomía, difamando a sus instituciones y a sus integrantes por decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo o bien, vulnerando su capacidad operativa, perdón, ni modo, lo tengo que decir, con recortes presupuestales insensatos”, dijo el funcionario.

Córdova Vianello opinó que la democracia es una inversión pública importante que ha hecho México en las últimas décadas, y lamentó que en el PEF 2022 se disminuyera casi 5 mil millones de pesos al INE, ignorando sus argumentos.

Recordemos que los legisladores mexicanos recientemente aprobaron el PEF prácticamente sin modificar los puntos planteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tema que dividió opiniones al incluir en sus páginas baja en recursos a organismos autónomos.