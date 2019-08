Lorenzo Córdova; SFP no tiene competencia en INE

Ciudad de México.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió a la Secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, no meterse con los órganos autónomos.

"Yo no me meto en donde no tengo competencia, yo no tengo competencia sobre la Función Pública, como la Función Pública no tiene competencia sobre un órgano constitucional autónomo, así que sobre eso yo no tengo nada que opinar", afirmó.

Esto luego de que la funcionaria federal acusó a los órganos electorales de resistirse a la austeridad en el gasto público.

"Lamentablemente algunas autoridades electorales siguen contando con esos privilegios e, incluso, se han amparado para no ser sujetos de aplicación de estas leyes que implican nuevos principios o para blindarse de la disminución de sus onerosísimos salarios", dijo Sandoval sin dar nombres.

Córdova y otros funcionarios del Instituto se ampararon para que su sueldo no fuera menor al del Presidente de la República, además de que se han negado a renunciar al seguro de separación individualizado.

"Lo que el INE está invitando con mucho respeto y atendiendo que la Cámara de Diputados tiene la facultad soberana de decidir sobre el Presupuesto, es que las decisiones que se tomen, sean decisiones que no pongan en riesgo ninguno de los servicios que el INE da a la ciudadanía.

Participo en el seminario “Construcción de Ciudadanía, Interculturalidad y los Desafíos Democráticos”, organizado por la Sala Regional @TEPJF_GDL con una ponencia sobre democracia y construcción de ciudadanía.

Transmisión en: https://t.co/FceVBptq7d pic.twitter.com/PK0MICbw6H — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 30, 2019

"Yo creo que hay muchos espacios para poder, a partir del diálogo, encontrar puntos de encuentro que le permitan, a la Cámara de Diputados, atender a las necesidades de gasto del País, sin perder de vista que las elecciones son una necesidad de gasto sobre la que no hay, digamos, que jugar porque entonces ahí sí podemos poner en riesgo la democracia", insistió.

Córdova, junto con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, participó en la conferencia La construcción de la ciudadanía rumbo al 2020, en la Universidad de Guadalajara.

Ahí, ambos advirtieron que es necesario sumar esfuerzos para defender al Sistema Nacional de Elecciones, pues están en el mismo barco.

"La improvisación me preocupa, y creo que esa improvisación no puede afectar la organización ni la jurisdicción que tenemos sobre el tema de la democracia", apuntó Fuentes.

El presidente del INE aseguró que pese a algunas "mezquindades", es estos tiempos complejos, debe haber unidad.

"Creo que quienes estamos aquí somos tripulantes de un único barco y si el barco que tripulamos le ha permitido a la sociedad mexicana gozar con elecciones en donde el ejercicio del voto libre es una realidad y está garantizado, es porque hemos sabido sincronizarnos en nuestras responsabilidades y creo que, para lo que viene, tendremos que reforzar este tema", añadió.