Lorenzo Córdova a Rocha Moya: la fiscalización "no es cuestión de contentillo, es una obligación"

Sinaloa.- Al asegurar que el proceso electoral en Sinaloa avanza en forma puntual, conforme al calendario y que no son “policías sanitarios”, el presidente del INE, Lorenzo Córdova pidió a los candidatos a cargos de elección popular permitir la fiscalización, porque “si hablamos de auténticos demócratas no es cuestión de contentillo, es una obligación”, y sentenció que no va a caer en provocaciones ni va a responder las acusaciones de sesgo político de que este órgano electoral actúa como parte y favorece al PRI, PAN y PRD.

Al cuestionarlo sobre los señalamientos del candidato al gobierno de Sinaloa por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya de una presunta persecución del INE hacia su persona, convocó a los actores políticos a que se ajusten a la legalidad y en los casos de se impide realice la fiscalización, que es una facultad que la Constitución le confiere a este órgano electoral y no a los estados.

Denunció la pretensión de hacer caer al instituto en una trampa y colocarlo como una parte en la contienda electoral, como “si nosotros estuviéramos jugando y el INE no patea el balón, marca las faltas cuando haya, que los jugadores jueguen y no vamos a caer en provocaciones como no han caído”.

Rechazó que las decisiones que se toman sean para algún candidato en particular y solamente se favorecen las reglas del juego y si hay una decisión que no gusta, “como auténticos demócratas invito a que quien no está de acuerdo con las decisiones, acuda ante las instancias que las propias reglas establecen para dirimir conflictos”.

Destacó la confianza hacia el órgano electoral de Sinaloa que se lo ha ganado a pulso, pero insistió que “permitir la fiscalización no es cuestión de contentillo, es una obligación, las y los candidatos han sido registrados con ciertas reglas y han aceptado jugar conforme a esas reglas, que no las puso la autoridad electoral, sino esencialmente se plasmaron en la ley”.

No es cuestión de que si confían o no los candidatos, es una cuestión de cumplir con la ley y la Constitución, el INE fiscaliza a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas”, abundó.

Enfatizó que “el INE no va a entrar en la lógica de algunos actores políticos de descalificaciones ni mucho menos de acusaciones de sesgos, entendemos que hay campañas, invitamos a los actores políticos, candidatas y candidatos que no pierdan de vista que sus interlocutores de sus campañas son sus legítimas contrapartes, es decir, son los candidatos de los otros partidos y coaliciones y no el INE ni el IEES”.

“Somos el árbitro de la competencia y nos colocamos por encima del conflicto”, y recordó que el INE no estará en la boleta, pero si va a vigilar que las reglas de la competencia las cumplan todos, sin excepción”.

Informó que solamente se ha presentado una queja en el distrito 07 federal en Sinaloa, y se le dio trámite, así como no hay quejas de violencia política hacia las mujeres de las 37 que se han presentado a nivel nacional.

Resultados de la evaluación

El proceso electoral en Sinaloa y concurrente avanzan de manera puntual, precisa y conforme al calendario fijado, lo que lleva a afirmar que “va bien” y se encuentra una respuesta ciudadana de cara a la elección más grande del país y de esta entidad.

Hace tres días comenzó la segunda etapa de capacitación en el INE, y se está visitando a los ciudadanos sorteados que van a ser los funcionarios de casilla ya notificados y que están aceptando y apropiándose de este proceso electoral, comentó.

Entre los datos que proporcionó, mencionó que cerca de 5,000 casillas serán instaladas en el estado y ha llevado a requerir a 44,838 sinaloenses para operar estas casillas, pero destacó que en la primera etapa se cerró 88,533 personas que cumplieron con el requisito, que significa un 192.97% más de lo requerido y dos por cada cargo de funcionarios de mesas de casillas.

En lo que respecta a la segunda parte de capacitación de los ciudadanos, se han 17.45% en 3 días y quedado 51 días de la jornada electoral y entregando el cargo a cada uno.

Destacó la coordinación con el IEES e INE, narró que prueba de ello es el trabajo realizado para asegurar que las casillas que serán instaladas el próximo 6 de junio serán un lugar libre, para que los ciudadanos puedan asistir a votar con absolutas garantías de secrecía, autonomía, sin condicionamientos ni coacciones, por la opción política de su preferencia.

En los espacios en donde se ubicarán las casillas se aplicarán protocolos realizados por el INE y con la supervisión de un grupo de especialistas en salud pública-epidemiología, para garantizar las condiciones sanitarias en los centros de votación.

Aseguró que se evitarán las aglomeraciones, se va a mantener la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, y en caso de que alguien lo olvido, el INE le va proporcionará uno, aunado a la aplicación del gel antibacterial y solamente se permitirá el ingreso de dos personas a la vez a la casilla.

También se le pedirá que se muestre la credencial de elector y en casos extraordinarios previa sanitización del plástico, se deberá de llevar cada quien su bolígrafo de preferencia, no va haber cortinilla en las mamparas y los funcionarios de casillas tendrán caretas.

La democracia no va a ser víctima de la pandemia y el ejercicio de los derechos políticos ponga en riesgo la salud de las personas, y aseguró que “él no va a votar por alguien que ponga en riesgo la salud de los demás”, respecto a los candidatos que incurren en aglomeraciones durante sus campañas políticas.