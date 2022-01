Lorenzo Córdova se burla del plan de austeridad que AMLO propuso al INE para revocación de mandato

Aunque no se trató de una respuesta oficial, el titular de la Segob respondió al INE que no hay recursos extra para la revocación de mandato, pues lo que el gobierno tiene ya está comprometido.

" Hablan de personal sindicalizado del INE (...) ni aunque quisieran, porque no hay personal sindicalizado en el INE (...) Tú imagínate que por algún problema laboral emplazara el personal sindicalizado del INE a huelga el día anterior a una elección, aquí estamos hablando de asuntos de seguridad nacional y de gobernabilidad democrática", explicó el consejero electoral.

Córdova se burló de la propuesta de AMLO por destacar que los recortes no afectarán al personal sindicalizado del INE, pero el INE ni siquiera tiene personal sindicalizado, ya que por motivos de seguridad nacional y gobernabilidad no rige sus relaciones laborales por el artículo 123 constitucional. " El INE se cuece aparte ", subrayó.

" Hay que agradecerle al gobierno federal que reconozca que no tiene ni atribuciones , porque somos un órgano constitucional autónomo, ni digamos el 'expertise' técnico, porque ellos no organizan elecciones desde hace 30 años , aunque hay muchos que quisieran regresar las elecciones al gobierno federal, y tercero, siempre se agradecen las propuestas, el INE siempre está abierto a escuchar opiniones", comentó.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para el canal de YouTube de Latinus, Lorenzo Córdova agradeció al gobierno de AMLO reconocer que "no tiene ni atribuciones" ni experiencia en tema de elecciones, aunque hay quienes preferirían que el gobierno vuelva a organizar los procesos electorales.

Raúl Durán Periodista

