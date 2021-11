Loret asegura que AMLO pidió a gobernadores de Morena acarrear votantes a la revocación de mandato

"El secretario de Gobernación ofreció que el gobierno federal buscaría los mecanismos para apoyarlos y que él sería el interlocutor, la ventanilla única para que los mandatarios no tengan que estar peregrinando por las distintas secretarías", fue la respuesta de Adán Augusto, según Loret.

Y más aún, Loret afirmó que cuando les encargaron la "operación electoral" diversos gobernadores respondieron que no tenían recursos para ese fin e incluso culparon a sus predecesores de dejar las arcas estatales vacías.

"Fueron convocados para encargarles la operación de acarreo de votantes y que no se sienta vacía la revocación de mandato del presidente López Obrador, agendada para el próximo año", detalló Loret de Mola.

Sobre esta reunión el comunicador dijo que "lo que más se supo" fue un video donde los mandatarios estatales felicitan al unísono a AMLO por su cumpleaños 68, que era ese día. Sin embargo, lo que no se supo fue la "operación de acarreo" que les encomendaron.

Raúl Durán Periodista

