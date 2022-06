Loret de Mola acusa a AMLO de tirar el dinero del pueblo para salvar a Altán Redes

México.- El periodista Carlos Loret de Mola acusó al presidente AMLO de tirar el dinero del pueblo para salvar a Altán Redes, la empresa española a cargo del plan Internet para Todos, con el que la 4T pretende llevar internet a las zonas más apartadas de México.

En su columna de opinión publicada el 17 de junio de 2022, Loret de Mola advirtió que el rescate del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un fracaso estrepitoso que traiciona su promesa de no salvar a empresas con el dinero del pueblo mexicano.

"El presidente lo quiere presentar como un logro de su gobierno. En realidad, es uno de sus fracasos más estrepitosos. Un fracaso que, además, traiciona su promesa de no usar dinero del pueblo para salvar empresarios. Y no lo hizo una vez. Lo hizo dos veces y con la misma empresa, Altán Redes", acusó Loret de Mola a AMLO.

Cabe recordar que apenas unos días atrás López Obrador anunció la compra de Altán Redes por parte del gobierno de México. Al respecto, el periodista recordó que AMLO ya había inyectado recursos del pueblo a a la empresa al ver que fracasaba en su ambicioso proyecto de Internet para Todos.

De acuerdo con el columnista, AMLO "metió la mano en el bolsillo del pueblo para inyectarle dinero a la empresa privada", ordenando que los ahorros de los trabajadores en las Afores se destinaran a invertir en la empresa de telecomunicaciones "para capitalizarla y ayudarle a lograr su objetivo".

Sin embargo, el plan del mandatario fracasó nuevamente, por lo que recientemente anunció que "repetía la dosis" al emprender el rescate de Altán inyectando 3 mil millones de pesos para su compra.

Loret de Mola apuntó que si AMLO no intentaba rescatar a Altán con la misma fórmula, la empresa quebraría y se perderían los ahorros de las Afores que se habían invertido, lo que sin duda sería todo un escándalo.

"Para evitarlo, el presidente tomó dinero del pueblo para que no dejen de pagar las pensiones al pueblo. Apostó con dinero de los trabajadores, y perdió. Y pagó su pérdida con más dinero del pueblo", expuso.

El conductor de Latinus acusó al presidente López Obrador de hacer lo mismo que hicieron gobiernos pasados con el tan criticado Fobaproa, que utilizó el dinero de los mexicanos para rescatar a los bancos privados y evitar que se perdieran los ahorros de millones.

Es decir, que AMLO "hoy está haciendo lo mismo" que siempre criticó respecto al Fobaproa: que el gobierno rescate a una empresa con el dinero del pueblo, por lo que Loret cuestionó: "¿por qué a ellos sí y a otros empresarios en quiebra, no? ¿Por qué a ellos sí y a un trabajador que no ha podido pagar su tarjeta de crédito, no?".

"Es una manipulación que lleva el sello de la casa y que coloca a López Obrador en el mismo basurero al que arrojó durante tantos años de opositor a quienes rescataron a los bancos con el Fobaproa", aseveró.

Sobre el plan de Internet para Todos que AMLO anunció desde 2019 y hasta la fecha asegura que va bien, el periodista advirtió que se trata de "un tiradero de dinero" que tarde o temprano explotará porque su esquema de negocios no es rentable ni viable.

Loret de Mola consideró el plan como un capricho presidencial de AMLO, que por más que la evidencia muestre que no va a funcionar, el mandatario "insiste en inyectarle dinero" y se niega a rectificar.

"López Obrador lleva desde 2019 diciendo que Internet para Todos va muy bien, que ya casi está listo para echarse a andar. Lo repitió en 2020, en 2021 y esta semana de 2022. Un profesional del engaño", concluyó Loret de Mola sobre AMLO y su plan de Internet para Todos.