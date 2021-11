Loret de Mola asegura que AMLO "odia" a Rosario Robles por videoescándalos de 2004 y Carlos Salinas

Cabe señalar que Rosario Robles es la única de los colaboradores cercanos de Peña Nieto que se encuentra tras las rejas, aunque no es la única señalada, mientras que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo protegido.

La extitular de Sedesol puso una condición para colaborar con el nuevo gobierno del PRI: "estabilidad económica", pues no estaba dispuesta a "volver a pasar la pobreza" que sufrió tras ser marginada políticamente por AMLO.

"Desapareció varios años, que pasó momentos económicos muy difíciles, no tenía para pagar la colegiatura de su hija en la Ibero, tuvo que dejar la casa que habitaba, fue juzgada por su vida personal... hasta que una llamada la puso en el radar de la más alta política", relató.

