Loret de Mola asegura que hay más audios de Gertz Manero y AMLO lo encubre

Sin embargo, opinó que esto ha provocado una explosión interna en el gobierno federal, donde AMLO ha decidido encubrir al titular de la FGR y "traicionar" sus ideales, aunque no se sabe hasta qué punto seguirá respaldando a Gertz Manero contra la polémica.

" Cualquier voto a favor de Gertz confirmará lo escuchado en las grabaciones : que tiene ministros en la bolsa y que la Corte no es independiente ni imparcial".

El columnista advirtió que " el fiscal no está indefenso ", pues mientras desde el gobierno federal preparan un expediente contra él, Gertz Manero tiene varias investigaciones contra miembros del círculo cercano de AMLO, desde el secretario de Gobernación (Segob) hasta uno de sus hijos.

Raúl Durán Periodista

