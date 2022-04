Loret de Mola hace recuento de "todas las TRAICIONES de López Obrador"

México.- Este jueves, el periodista Carlos Loret de Mola estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando que él es el verdadero "traidor a la patria" por haber usado a diferentes grupos sociales y a las distintas problemáticas de México para llegar a la Presidencia de la República.

Lo anterior acuñando el término que, durante los últimos días, los legisladores, militantes, gobernadores y simpatizantes del partido Morena han utilizado para atacar a los diputados federales de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica del gobierno de la Cuarta Transformación, contra quienes han emprendido una campaña de persecución en las redes sociales.

"El que usó al movimiento feminista en su campaña y, ahora, ni lo ve ni lo oye. El que usó a las marchas de las víctimas de la violencia para llegar a Palacio, y ahora ni lo deja entrar a una reunión. El que usó a ambientalistas que creyeron en él, y ahorita les cierra las puertas mientras arrasa con la selva maya", señaló el conductor de W Radio.

Asimismo, el periodística sostuvo que el presidente López Obrador no acepta reclamos de nadie, ni de los niños con cáncer que no tienen las medicinas que necesitan, así como tampoco las mamás trabajadoras que ya no tienen dónde dejar a sus hijos tras que el gobierno eliminara el programa de guarderías.

"¿Quién es el verdadero traidor? El que dijo que iba a desmilitarizar el país y entregó todo el gobierno a los militares. El que dijo que acabaría con los criminales y ahora los deja libres. El que dijo que terminaría con la corrupción, y hoy se la pasa justificándola en su gabinete, en su familia. El que se aprovechó todo su vida de la libertad de expresión, y ahora la persigue", refirió Loret de Mola.

Aunado a ello, recordó que, el fin de semana pasado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que nunca había visto a alguien que se "doblara" como lo hizo el mandatario mexicano al poner a agentes de seguridad a resguardar la frontera.

En tanto, aprovechó la oportunidad para contrastar la relación que el jefe del Estado mexicano tenía con Trump y la que tiene ahora con el presidente Joe Biden.