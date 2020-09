Loret de Mola le responde a AMLO: "No tengo cómo pagar la publicidad que me hace"

Ciudad de México.-Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se quejó de que los trabajos periodísticos de Carlos Loret de Mola son "ataques", el comunicador respondió al mandatario de México y le dijo que "no tengo cómo pagar esa publicidad" que le hace al hablar de él en las conferencias mañaneras.

Los comentarios de Loret de Mola se refieren a lo expresado por el presidente López Obrador en la mañana de este miércoles, cuando dijo que la gente duda de lo que lee en el periódico, así como lo que escucha en la radio y ve en la televisión.

En la conferencia realizada en Palacio Nacional, AMLO se refirió al periodista y dijo: "imagínese si es un artículo de Loret de Mola sobre nosotros, pues ya nada más con el título, ya se sabe que es un ataque. No hay análisis, no hay una reflexión. No es una crítica fundada, constructiva. Es un ataque", agrega.