Loret de Mola pone a AMLO frente al "espejo", ¿contradicciones?

México.- El periodista Carlos Loret de Mola comparó las afirmaciones que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio y las acciones que ha llevado a cabo que resultan contradictorias a sus dichos.

Recordó aquella ocasión en la que el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que su gobierno no se enfocaría en aprehender a líderes de los grupos del narcotráfico, en tanto que el 17 de octubre de 2019, en un operativo fallido, elementos de la Fuerzas Armadas detuvieron en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", desatando diversidad de hechos delictivos donde perdieron la vida ciudadanos inocentes y presuntos delincuentes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de W Radio compartió una recopilación de videos de declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador que, tiempo después, se ven contrarias a las acciones que su gobierno implementa.

Leer más: "Esto no vale nada": diputado del PAN rompe cartel de AMLO y desata indignación de Morena

En la conferencia de prensa matutina donde el mandatario federal reconoció que fue él el que ordenó que se detuviera el operativo donde se capturó a Ovidio Guzmán y se le dejara en libertad a fin de que parara la violencia desatada en la capital sinaloense, acusó a sus críticos de reprochar que la Cuarta Transformación está militarizando a México.

Tras ello, sigue un pedazo del llamado que hizo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, a la ciudadanía para que se sumara al proyecto encabezado por López Obrador.

Por último, en consonancia con ello, Carlos Loret de Mola añadió los más recientes comentarios que hiciera el presidente de la república sobre los militares en el marco de su Tercer Informe de Gobierno, donde aseguró que estos son "pueblo uniformado".

"No es un Ejército de élite, no pertenece a la oligarquía [...], los soldados son pueblo uniformado", sostuvo el ex jefe de Gobierno del antiguo Distrito Federal.

Leer más: “¿Él qué entregó?” Se lanza AMLO contra Vicente Fox por criticar programas sociales

Además, de la militarización y el narco, el ex periodista de Televisa también puso "frente al espejo" a López Obrador del pasado y del presente en los temas de seguridad y corrupción, demostrando la diferencia que existe entre los hechos y los dichos del mandatario.