Loret de Mola pone en duda renuncia del senador de Morena "Napito" a nacionalidad canadiense

México.- El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia "Napito", al parecer no renunció a su nacionalidad canadiense, por lo que tendría aún doble nacionalidad, lo que va en contra de la Constitución.

A través de su columna de opinión publicada el 1 de febrero de 2022, Loret de Mola recordó que en enero de 2022, Napito fue captado con un pasaporte canadiense al tomar un vuelo de la Ciudad de México a Canadá, según reveló el portal de noticias canadiense The Breaker News evidenciando una posible violación a la Constitución.

"Un senador no puede tener doble nacionalidad. El multimillonario líder sindical minero debió haber renunciado a la nacionalidad canadiense en 2018, antes de tomar posesión como senador", advirtió Loret de Mola sobre el senador de Morena conocido como Napito.

Al ser cuestionado sobre el tema ayer 31 de marzo, el morenista respondió de forma no clara, limitándose a decir que presentó ante las autoridades de México su renuncia a "cualquier nacionalidad distinta a la mexicana", aunque ignora si las autoridades de Canadá se dieron por enteradas y estuvieron de acuerdo.

Loret de Mola afirmó tener en su poder un documento en el que Napito responde a un ciudadano sobre su posiblemente ilegal doble nacionalidad, en el cual admite que nunca renunció a la nacionalidad canadiense ante las autoridades de dicho país.

"Renuncié a cualquier nacionalidad extranjera ante las autoridades que considero son las competentes, que en el caso lo son las mexicanas, no las canadienses", expone Napito en el documento.

Tras afirmar que desconoce si las autoridades de Canadá tomaron en cuenta su renuncia a la nacionalidad, el senador de Morena se justifica diciendo que sus abogados coincidieron en que era "absolutamente innecesario" realizar el trámite ante el país norteamericano.

El conductor de Latinus puso en duda la supuesta renuncia de Napito a su doble nacionalidad, insinuando que se trata de una simple simulación y el morenista podría tener planes para huir a su lujosa vivienda en Toronto en 2024.

"A lo mejor lo que quiere Napito, una de las más desprestigiadas figuras de la política nacional, es instrumentar otra de sus simulaciones: hacer como que renuncia a la ciudadanía canadiense, que no se enteren las autoridades de Canadá, así mantiene la ciudadanía y si en el 2024 se le acaba el fuero como legislador, puede huir de nuevo a su lujosa vivienda en Toronto", sugirió Loret.

Loret de Mola abundó que, si realmente hubiera querido renunciar a su nacionalidad canadiense, el morenista pudo hacerlo fácilmente a través de internet, pues incluso existe una aplicación móvil para tal fin, un trámite que pide seis requisitos: ser ciudadano de otro país, no vivir en Canadá, tener más de 18 años, no ser una amenaza para la seguridad de Canadá, no padecer una enfermedad mental y no ser sujeto de un procedimiento de revocación de ciudadanía.

"¿Será que el senador morenista escogió ignorar abiertamente la existencia de este trámite? ¿Será que lo hizo para seguir impune?", cuestionó Loret tras recordar que el senador Napito fue acusado de robar 55 millones de dólares por parte de trabajadores mineros, que incluso lo denunciaron.