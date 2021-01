Loret de Mola responde a AMLO: "Ante los documentos el presidente solo tiene insultos"

CDMX.- "Solo tiene insultos", fue lo que respondió el periodista Carlos Loret de Mola al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este lo retara a "cambiarle" la plusvalía que tendrá su quinta, denominada "La Chingada", por el departamento que el comunicador tiene en Estados Unidos.

Desde su cuenta de Twitter, el reportero cuestionó nuevamente a AMLO sobre los beneficios que tendrá la plusvalía de su terreno ubicado en Palenque, Chiapas, con una presunta inversión millonaria con recursos públicos para obras en sus alrededores, como había revelado en el portal LatinUs, donde labora.

"Y el presidente @lopezobrador_ sigue sin responder la pregunta central el reportaje: ¿va a subir la plusvalía de su rancho por los parques, ciclovía y vialidades que va a construir ahí el gobierno, sí o no?", a lo que añadió posteriormente:

Ante los documentos el presidente solo tiene insultos. Hoy, otra vez en la mañanera", respondió tras la "propuesta" de AMLO.

A las pocas horas, Carlos Loret de Mola publicó junto a varios fotografías del proyecto arquitectónico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la zona donde se ubica el rancho "La Chingada", propiedad de AMLO, cuestionándolo una vez más sobre el supuesto aumento a su plusvalía.

En la misma publicación, Loret de Mola compartió la investigación que realizó para LatinUs, "El Bosque de Pío", donde asegura que el hermano del presidente, Pío López Obrador, tiene un bosque de 34 hectáreas para su explotación en Tabasco, con árboles de caoba y teca, además de ubicarse en "un área natural privilegiada, con cascadas y pozas cristalinas".

El presidente de México calificó al periodista como alguien "deshonesto" al referirse a una publicación en la que señaló que la construcción del Tren Maya tiene como objetivo aumentar la plusvalía de su terreno de 12 mil metros cuadrados en Chiapas, aclarando que esa propiedad ya ni siquiera es suya, sino de sus hijos, y que le fue heredada por sus padres.

"Decía que el Tren Maya se estaba haciendo para que la casa que tengo, que por cierto ya no es mía, es de mis hijos (...) Loret de Mola dice que todo lo que se está haciendo en el sureste, bueno el Tren Maya, es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad", expuso, a lo que luego agregó:

Estoy a punto de decirle: 'bueno, a ver, te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos", bromeó el mandatario.

López Obrador señaló que al parecer Loret de Mola no entiende que sus intereses no están en el dinero, sino que lucha por principios e ideales, los cuales ha dejado en claro en su proyecto de nación, la Cuarta Transformación (4T).

"No le ha quedado claro al señor Loret de Mola que yo no lucho por dinero, no me importa el dinero, nunca me ha interesado el dinero. Yo lucho por ideales, yo lucho por principios", agregó.

