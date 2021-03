Loret de Mola responde a reto de AMLO por quinta en Palenque

México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó por tercera vez el reto a Carlos Loret de Mola de cambiar la plusvalía que supuestamente tendrá su quinta en Palenque, Chiapas, por el departamento que el comunicador de Latinus presuntamente tiene en Estados Unidos, éste finalmente respondió.

Fue en la Mañanera de este martes que AMLO reiteró el reto que en otras dos ocasiones ya había propuesto a Loret de Mola a raíz de la investigación de Latinus sobre la quinta llamada "La Chingada", que el presidente de México presuntamente tiene en Chiapas, y que sería beneficiada por un plan millonario de mejoramiento urbano.

El mandatario respondió a la publicación retando al reportero a cambiarle la plusvalía de ese terreno por un departamento en Miami, EE.UU. que presuntamente posee, por lo que en esta ocasión recordó que Loret no ha respondido a su propuesta.

Desde aquí le mandé a decir que le proponía un trato, que le cambiaba su departamento de Miami por la plusvalía que iba a obtener la quinta y hasta ahora no he recibido respuesta, porque estoy seguro de que me iba yo a rayar", dijo AMLO.