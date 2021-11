Loret de Mola revela "festín de corrupción" en contratos de Sedena en Aeropuerto Felipe Ángeles

Y la Sedena no sólo se hace cargo de Santa Lucía, pues cabe recordar que AMLO también le encomendó las obras de otros cuatro aeropuertos en el país, un tramo del Tren Maya, las dos mil sucursales del Banco del Bienestar, innumerables obras donde "el dinero fluye sin pausa ni control".

Contratos por 77 millones de pesos le fueron otorgados a una tlapalería en la colonia Tacuba de la Ciudad de México por el supuesto suministro de 500 mil piezas. Otra empresa recibió 19 millones en contratos por rentar maquinaria pesada, pese a que no hay rastro de su sede ni su dueño, que es policía municipal.

Entre los contratos otorgados por la Sedena para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles , el equipo de Loret encontró que un negocio de renta de equipos inflables aparece como proveedor de tractocamiones, pero su domicilio no existe.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.