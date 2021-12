Loret de Mola revela que funcionarios de la CRE cobran "moches" de hasta 500 mil pesos

México.- El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cobran "moches" de hasta 500 mil pesos a fin de agilizar trámites de permisos de gasolineras.

Reveló que, entre 2020 y 2021, el Órgano Interno de Control de dicho organismo recibió diversas denuncias, todas ellas, subrayó, señalan a José Alberto Celestinos Isaacs, ex comisionado de la CRE, quien además, sostuvo el conductor de W Radio, es "cercanísimo" a la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García.

"El sector energético se ha convertido en una gran oportunidad para los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador; una gran oportunidad, pero para hacer negocios", refirió Loret de Mola.

En el capítulo 67 de "Loret" en la plataforma Latinus, Carlos Loret de Mola presentó el reportaje "Extorsión en la CRE: medio millón por gasolinera" de la periodista Isabella González mediante el que se exhiben, mediante diversos audios, los "moches" que piden los servidores públicos que integran la CRE para hacer más ágil los procesos para montar una nueva gasolinera.

"Es que tengo un trámite para una gasolinera, pero la verdad estamos muy desesperados la verdad, porque no salen los permisos y el personal de la CRE son un poco abusivos. Nos han pedido mucho dinero, bueno, aportación y aportación y no me resuelven", refirió el representante de la empresa Operadora Jovel en un llamada hecha al Órgano Interno de Control de la CRE.

En la investigación se hace referencia a que, comandados por José Alberto Celestinos Isaacs, los funcionarios del organismo regulador en materia energética pusieron en marcha toda una red de sobornos, los cuales iban desde los 200 mil a los 500 mil pesos, para acelerar trámites de gasolineras.

Da cuenta también que en las llamadas que representantes de empresas hacen para quejarse de la lentitud de la expedición de permisos aluden que entregaron dinero a Carlos Gustavo Sánchez Lugo, "mano derecha" de Celestinos Isaacs, actual director general de Petrolíferos en la Secretaría de Energía, teniendo un papel clave en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

El reportaje de Latinus señala que las denuncias contra funcionarios de la CRE fueron interpuestas desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021, en las cuales los quejosos puntualizaban que personajes cercanos al asesor de Nahle García les pedían a los empresarios depositar los "moches" a una cuenta de Banco Santander a nombre de "Oncor Proyectos y Urbanización S.A DE C.V", vinculada a personas cercanas a Celestinos Isaacs.