Loret de Mola y Brozo arremeten contra AMLO en cantina (VIDEO)

CDMX.- En el canal de Youtube del comunicador Carlos Loret de Mola fue subido hoy 16 de septiembre un video que tiene como protagonistas al ya mencionado, así como al celebre "Payaso Brozo", quienes tocan temas como la rifa del avión presidencial, la consulta ciudadana sobre enjuiciar a ex presidentes, la pandemia por Covid-19, el movimiento feminista en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.

Al inicio del metraje con duración de casi 29 minutos, se ve al payaso encontrarse con héroes nacionales, entre los que destaca Benito Juárez, José María Morelos y Pavón, así como Miguel Hidalgo, quien en su primer diálogo dice: "Brozo, ayúdanos, ¡estamos secuestrados!". Más adelante se diría que hacían referencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ya no deberíamos estar aquí, nosotros hicimos nuestra parte", "cada día nos torturan más de dos horas, eso es una expropiación", repiten otros personajes a modo de reclamo.

Al final de la escena la pantalla se desvanece y aparece Brozo dormido en la mesa de una cantina, denotando que todo fue una visión producto del alcohol; entonces, llega al sitio Loret de Mola caminando lentamente y con una gran sonrisa en el rostro, solo para despertar a su compañero, quien le contaría lo que "soñó".

Estuve con los héroes reales, no con los que están habilitándose para estar en los libros de texto alguna vez”, resaltó el personaje.

Tras iniciar la conversación, los dos antes mencionados critican sin parar las formas que el actual gobierno federal usa para conducir el rumbo del país "Le vamos a decir a la gente que el sol es verde, y entonces salen todos esto...seres de luz a decir que sí es cierto, el sol es verde", mencionó el payaso a modo de burla, lo que desató una carcajada en Mola.

El ex conductor de Televisa momentos más tarde sacó a colación el tema de la rifa del Avión Presidencial, llevada a cabo ayer martes 15 de septiembre, opinando que aunque la mayoría apoya a López Obrador en las encuestas, no quiere decir que lo apoyarán en todas sus acciones.

Se supone que este es el presidente del pueblo y él habla por el pueblo, le pidió al pueblo que comprara boletos del avión presidencial, y el pueblo qué le dijo, lo que diga mi dedito”, dijo el ex Televisa recordando que no se vendieron la totalidd de 'cachitos'.

Además, sobre esto remató: "El avión presidencial pasó de ser un símbolo de la corrupción del pasado, a la ineptitud del presente".

Otro de los temas que pusieron sobre la mesa, fue la colecta de firmas para llevar a ex presidentes de México a juicio, “está desesperado y enojado el presidente porque no le está saliendo nada, no junta las firmas, no junta los boletos, la economía se está cayendo, la pandemia, la inseguridad y encima de todo lo de las mujeres”, sentenció Loret de Mola.

En el video se discuten otros temas. Opinaron que AMLO "ataca" a la prensa para distraer la atención de las críticas de sus adversarios políticos, y dejaron la incognita sobre si al mandatario conviene o no que el partido del expresidente Felipe Calderón, México Libre, obtenga el registro político.

A mí se me dijo muy claro: cuestionar al presidente López Obrador, criticar al presidente López Obrador es traicionar a la patria”, dijo Brozo.

"México es más grande que un hombre, México es más grande que un partido político, México es mucho más grande que cualquier tragedia, viva México", exclamó con pasión Brozo, para cerrar la plática entonando junto con Mola la canción "México Lindo y querido".