Loret lanza 'dardos' para evadir su responsabilidad en montaje Cassez-Vallarta: Aristegui

México.- La periodista Carmen Aristegui acusó a Carlos Loret de Mola de intentar causar distracción y evadir su responsabilidad en el montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta en 2005.

La respuesta de Aristegui a Loret de Mola se da luego de que el periodista la acusó a ella y a Julio Hernández "Astillero" de impulsar la idea de que él fue cómplice del montaje orquestado por Genaro García Luna.

A través de su programa de noticias de este martes, la reconocida periodista mexicana señaló que Loret lanza sus "dardos" en un intento de evadir su responsabilidad en el polémico montaje que en su momento transmitió Televisa.

Así que el periodista Loret de Mola ayer nos lanzó ese 'dardo' para tratar de distraer y para tratar de evadir realmente lo que es una responsabilidad clarísima de su parte", dijo.

"Ya no agrego más de voz de Laura Barrancos, y ni hablar, hay que decirlo, pasó de ser Loret peoncito de Bernardo Gómez a ser peoncito de quién sabe quién", añadió la periodista.

Carmen Aristegui se refería a lo dicho por Loret de Mola en un video que Aristegui consideró "sobreactuado" y publicó ayer en su cuenta de Twitter, tras comparecer ante un juez y sus excompañeros de trabajo Laura Barranco y Juan Manuel Magaña por el caso Cassez-Vallarta.

Lo que dijo Loret

El presentador de Latinus declaró que sus excompañeros han hecho de los ataques en su contra un "modus vivendi", y aseguró que ninguno de los dos pudo afirmar ante el juez que él estaba enterado del montaje al momento de su transmisión, lo que posteriormente fue desmentido por ambos.

Recordó que desde hace muchos años se ha disculpado y ha asumido su "error" presuntamente por no darse cuenta de que todo era un montaje, pero no acepta ser acusado ser cómplice de las autoridades, un señalamiento que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado impulsando desde sus Mañaneras.

"Fue un error no haberme dado cuenta (...) pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje, porque esa ha sido la versión que ha alentado el presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años", dijo el comunicador.

Carlos Loret de Mola aseguró que AMLO "no ha tenido empacho" en utilizar el poder del Estado para alentar la supuesta mentira, y añadió que también ha contado con la ayuda de periodistas como Carmen Aristegui y Julio Astillero.

Ha contado con instrumentos útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador: Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, otros más que han alentado esta mentira acusándome a mí", acusó.

El periodista sostiene que el mandatario y "los suyos" se han ensañado con él por revelar en Latinus presuntos casos de corrupción, como los videos de los hermanos de AMLO recibiendo dinero, los contratos de su prima Felipa, las casas de Bartlett y las casas de Irma Eréndira.

Sin embargo, Laura Barranco, que era asistente de información del noticiero de Loret, aclaró desde Twitter que la audiencia ni siquiera era para señalar responsables ante el montaje, sino por la acusación de secuestro que mantiene a Israel Vallarta en la cárcel.

Por su parte, Juan Manuel Magaña, que era coordinador de información del noticiero, dijo en entrevista con Julio Astillero que vio "muy endeble" a Loret en relación a lo jurídico y moral. "No trae nada para defenderse de esta situación del montaje televisivo", dijo.

"Ya lo vi agotado en una esquina... ya sin poder, sin fuerza, sin argumentos y yo sé que ese tipo de argumentos o fuerza pues sólo se lo puede dar la razón o la verdad o la autoridad moral", señaló sobre Loret.