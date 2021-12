Loret vincula a operador de AMLO con caso Carrusel de Cash, red de depósitos hormiga de la 4T

"El círculo de esta trama cerca cada vez más al presidente: Esquer, García, Vasto. ¿Alguien sigue pensando que él no es responsable de nada?", cuestionó el periodista.

Por último, Loret de Mola subrayó que el círculo de implicados en el Carrusel de Cash se cerca cada vez más en torno a AMLO, por lo que cuestionó la idea de que el presidente no tenga ninguna responsabilidad en la red de depósitos hormiga.

García Hernández se convierte así en el funcionario de más alto rango de la 4T involucrado en el caso, donde hasta ahora aparecían el secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer , y la oficial mayor de Palacio Nacional, Denis Vasto .

Agregó que Camilo Oviedo Bautista, que actualmente es el número dos de Conafor, fue "vinculado a movimientos por 2.6 millones de pesos", mientras que su secretario particular, Francisco Javier de la Huerta, jefe de los superdelegados, supuestamente movió 2.6 millones.

Afirmó que más de 30 personas participaron en la red de depósitos hormigas, y todas se volvieron funcionarios del gobierno con AMLO, entre ellos su secretario particular, Alejandro Esquer, y su oficial mayor, Denis Vasto, según una investigación realizada por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

