Loret: virtual pérdida de mayoría calificada de Morena en elecciones ayudará a resistir a AMLO

México.- El periodista Carlos Loret de Mola consideró que la pérdida de la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, que ha mostrado el conteo rápido del INE, será de ayuda para "resistirle" al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ya no podrá hacer cambios a la Constitución sin negociar con la oposición.

En su columna "La noche triste de AMLO" publicada este lunes en The Washington Post, Loret de Mola señala que pese a la virtual victoria que Morena se llevó en la mayoría de las gubernaturas y que logra mantener la mayoría simple en la Cámara, sin duda la pérdida de la mayoría calificada representa un duro golpe para el mandatario.

El conductor de Latinus opinó que este resultado preliminar "rompe la narrativa" del presidente de México, quien "dedica diariamente dos horas a hacer un simulacro de conferencia de prensa" en la que destaca los "logros imaginarios" de su gobierno.

Este lunes 7 de junio, tras las elecciones más grandes en la historia de México, Loret de Mola subraya que habrá que reconocer que parte del pueblo ya no está con AMLO y "ha preferido recetarle un contrapeso en la Cámara de Diputados".

Si bien dicho contrapeso no será un impedimento rotundo para el mandatario, el comunicador considera que "sí le complicará la ruta", pues para alcanzar la mayoría simple, con la que se aprueban presupuestos y leyes, Morena tendrá que recurrir a sus aliados del PVEM, que protagoniza un nuevo escándalo por usar a influencers y famosos para hacerle propaganda durante la veda electoral, explicó el periodista.

En ese sentido, el conductor de Latinus advirtió que el nuevo reto que enfrentarán López Obrador y Morena será "mantener cohesión con sus aliados", sobre todo considerando que los partidos satélite que buscaban hacer partícipes del escenario político ni siquiera alcanzaron la votación mínima requerida.

Pese a que el partido que él fundó y aprueba todas sus iniciativas ha perdido medio centenar de diputados en San Lázaro, Loret añade que AMLO "seguirá siendo muy fuerte y seguirá ejerciendo el poder sin tolerancia", pero resalta que "la oposición ha encontrado su sitio".

Este nuevo contrapeso legislativo no garantiza, porque no es lo suficientemente robusto, que AMLO no continúe con su impulso de avanzar hacia el país de un solo hombre (...) Pero lo que sí hay, a partir de anoche, es más músculo para resistirle", concluyó Carlos Loret de Mola.