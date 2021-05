Los analistas aprueban el conversatorio de El Debate en Sinaloa

Sinaloa.- El conversatorio organizado por Debate con cuatro de los candidatos a la gubernatura de Sinaloa funcionó mejor que los anteriores ejercicios, pues hubo preguntas directas sobre temas vitales para los sinaloenses. Así coincidieron en declarar los cuatro analistas convocados para la evaluación de las declaraciones hechas por los aspirantes.

Y es que según mencionaron los analistas, a más de la mitad del periodo de campañas electorales, los candidatos no han podido despertar del todo el interés de los electores para dar a conocer su proyecto de Gobierno y exponer sus propuestas en materia de seguridad, economía y desarrollo social.

El reto

En este ejercicio de análisis participaron: Ana Luz Ruelas, doctora en derecho por la UNAM; Aarón Sánchez, economista con maestrías en administración y en negocios internacionales; Fernando Zepeda, periodista desde 1975, analista político desde 2007 en Debate; y Teresa Guerra, abogada, especialista en derecho laboral y activista.

Los analistas confían en que los días que restan de las campañas políticas, los candidatos puedan mejorar sus propuestas, con el objetivo de despertar el interés del electorado.

Los expertos aseguran no escucharon durante el encuentro las propuestas concretas que puedan llenar de certidumbre a toda la población y así motivarlos a ejercer su voto el próximo 6 de junio.

Por ejemplo, en el tema de desarrollo económico no se han visto propuestas realmente completas, según consideró Teresa Guerra. Advierte que una cosa son ideas, frases y eslogan, pero otra cosa son propuestas interesantes, viables y tangibles.Tampoco se tienen propuestas para los sectores primarios del estado de Sinaloa, como lo son la agricultura, ganadería, turismo y pesca.

Para Ana Luz Ruelas, existen dos principales candidatos: Rubén Rocha Moya, candidato común de Morena-PAS, y Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD. Ambos se han visto empatados, dijo, y deberían de aprovechar el momento para adelantar con las propuestas, sobre todo en el tema económico.

En el tema de educación superior, Ruelas dijo que Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, no puede eludir el tema Universidad Autónoma de Sinaloa (de la que fue rector y a la que, juró, liberaría de los intereses políticos). Tampoco, dijo, debe dejar de tocar el tema de la Universidad Autónoma de Occidente, al Sistema de Innovaciones Politécnicas, a los tecnológicos, que urgen de apoyos.

Aarón Sánchez, por su parte, comentó que existen ocho candidatos a la gubernatura por Sinaloa: “sin embargo, por el desarrollo que han tenido las campañas, en este momento es evidente que las preferencias se han polarizado solo en dos de ellos: Rubén Rocha Moya (Morena-PAS) y Mario Zamora Gastélum (PRI, PAN y PRD).

Dijo que ambos han tenido tiempo suficiente de exponer sus propuestas en los diversos eventos que han participado.

Las propuestas de Mario Zamora están muy orientadas a la recuperación económica, el respaldo a los sectores productivos a través de sus diversas propuestas, como la creación de un fondo de financiamiento y la recuperación de algunos programas federales que fueron eliminados.

Las propuestas de Rubén Rocha Moya realizan una imitación de lo que hace Morena a nivel nacional, es decir, poner énfasis en los programas sociales, en una agenda que tiene que ver con los derechos humanos.

Resaltó que Rocha Moya y Zamora Gastélum tienen propuestas totalmente diferentes. Los otros candidatos han coincidido en darle un enfoque regional a la solución de los problemas locales.

Seguridad

En cuestión de la seguridad en el proceso electoral, Fernando Zepeda, columnista de Debate y periodista con experiencia de más de 30 años, comentó que se han presentado algunos problemas que deberían de prender los focos rojos por parte de las autoridades electorales.

Resaltó que se han tenido muchas amenazas que han recibido los operadores de diversos partidos, particularmente en la zona sur de Sinaloa.Espera que no se violente el proceso electoral.

Teresa Guerra mencionó que todos le sacan la vuelta al tema de seguridad, pese a que es más que evidente la presencia de temas como lavado de dinero, narcopolítica y la presencia del crimen organizado.

Recordaron que en el año 2016 se observaron comandos armados en las campañas políticas y es peligroso que vuelva a pasar.

¿Qué ha faltado en esta campaña?

Aarón Sánchez, Ana Luz Ruelas, Teresa Guerra y Fernando Zepeda coinciden en que las campañas no han podido despertar el interés de la ciudadanía sinaloense.

‘Los ataques entre Rocha y Zamora fueron fuertes’: Ana Luz Ruelas, analista

“Existen dos principales candidatos: Rubén Rocha Moya (por Morena-PAS) y Mario Zamora (PRI, PAN - PRD), se ven empatados. Deben aprovechar este momento para mejorar y posicionar sus propuestas. De nada sirve que Rocha Moya diga que apoyará a las colonias populares si no se tiene un programa. Este conversatorio que arma EL DEBATE es una oportunidad para realizar planteamientos y puedan despertar el interés de la población. Faltan propuestas en materia de educación; el próximo gobernador del estado no puede ir solo con la propuesta de que la UAS crezca, también hay otras universidades y no se puede tener un crecimiento desordenado.

En materia de salud, el abanderado de Morena-PAS se quedó echando culpas al PRI. El desempleo se agudizó con la pandemia, está afectando el futuro de los jóvenes, y no sé si han prometido un número de empleos o ya no quieren comprometerse.

Sobre la inseguridad hubo propuestas de creación de fiscalías, pero solo eso. Yo veo que los candidatos todavía tienen tiempo de ofrecer alternativas para lograr el interés de la ciudadanía. La posibilidad del abstencionismo por parte del electorado es muy preocupante.

En el escenario puede ganar cualquiera de los dos punteros, que son Rocha Moya y Mario Zamora. Los ataques entre Rocha y Zamora fueron fuertes.

Las amenazas se deben de denunciar, es preocupante que eso distraiga. Cuando Rocha dice que va a traer los apoyos a Sinaloa, no sé si se escucha como una amenaza. Esperamos que revivan las campañas”.

‘Sergio Torres fue ignorado por Rocha y Zamora’: Aarón Sánchez, Analista

“Durante el conversatorio, Sergio Torres, del partido Movimiento Ciudadano, intentó meterse en la discusión y ponerse parejo con Mario Zamora (candidato del PRI-PAN-PRD) y Rocha Moya (candidato común Morena-PAS), pero no lo logró, fue ignorado por ambos. Rocha se va al ámbito nacional y rehúye a comentar sobre los problemas locales. Se tuvo una buena propuesta de Rosa Elena Millán (del partido Fuerza por México), en el sentido de que desaparezca el Insabi.

El tema de la violencia no está en la agenda, está como ‘el elefante en la sala’, está ahí pero nadie lo quiere ver. Hay temas ausentes, por ejemplo: el problema de la coordinación fiscal entre el estado y el federal. El tema de qué hacer con el Gobierno del Estado, qué hacer con las áreas que tienen de más personal, cambió las políticas el Gobierno federal; pero el Gobierno estatal sigue con la misma inercia; ese tema está suelto. El tema de los salarios está ausente de las propuestas, aun cuando Sinaloa está casi en el último lugar nacional de salarios.

El principal problema de Sinaloa es la situación económica, los empleos, bajos salarios. Esperemos que alguno de los candidatos le ponga mayor énfasis a ese tema. Yo creo que faltó mucho de esto.

Rosa Elena Millán trae mucho conocimiento debido a su experiencia, pero, evidentemente, le falta partido; está con una postura de no entrar a la discusión en nada y, de esa manera, no se puede avanzar electoralmente.

Sergio Torres es buen candidato, pero no le ayuda su partido. Mario Zamora trae un enfoque muy local, está pensando qué hacer para recuperar los sectores”.

´Las campañas por la gubernatura no han prendido’: Teresa Guerra, Analista

“El reto de los contendientes es hacer que la gente se entusiasme. No se nota que la campaña haya prendido lo suficiente. Una parte de la población todavía no ha visto propuestas concretas. Ninguno de los contendientes tiene una campaña innovadora, se ve plana, hasta en los colores que usan en campaña. Los ciudadanos no se sienten identificados con los contendientes.

Como en el primer debate, Rubén Rocha Moya (Morena-PAS) y Mario Zamora (PRI, PAN y PRD) debaten entre sí; dejan de lado al resto. Sergio Torres (Movimiento Ciudadano) intenta debatir con ambos, pero no lo logra, porque no tiene eco en sus cuestionamientos a ambos.

Rosa Elena Millán (Fuerza por México) no debate con ninguno, quiere ser embajadora de la paz en la campaña sin hacer contraataque ni debatir.

En el tema de salud, les falta a los candidatos un mejor diagnostico. El IMSS e Issste siguen con múltiples carencias, no hay atención de calidad.

El esquema de EL DEBATE me pareció más interesante que el que realizó el Instituto Estatal Electoral, que fue más monótono. Ojalá el instituto lo tome en cuenta como modelo para el próximo debate. Rosa Elena Millán, no sabemos qué está cuidando, si su presente o su futuro.

Yo creo que fue un conversatorio muy interesante, el hecho que se hayan introducido temas vitales para los sinaloenses, ayudó”.

‘Los candidatos tienen que mejorar sus propuestas’: Fernando Zepeda, Analista

“Yo estoy esperando a que en verdad los ánimos se calienten y los candidatos despierten el interés de la ciudadanía. Espero que estos días que falta para concluir las campañas, los candidatos mejoren en propuestas y puedan alcanzar a introducir el interés en la ciudadanía.

No hubo una propuesta clara de consolidación y crecimiento económico.

Me pareció bien que haya habido ese intercambio de señalamientos y que Rubén Rocha Moya (Morena-PAS) haya tenido la oportunidad de responder; respondió y, además, contraatacó.

Yo me quedo también con que son dos los que van por la puja: Rocha Moya y Zamora (PRI, PAN y PRD).

Hasta el momento, los candidatos no han despertado el interés de la población para acudir a votar el 6 de junio. Todos nos debemos de preocupar porque el ciudadano está ocupado en otras cosas y los partidos no han podido levantar ese ánimo, el interés.

Para la UAS se presenta un futuro muy negro, de por sí, muy cuestionado por los intereses que están adentro de la universidad con el PAS en el control de Héctor Melesio Cuen. El futuro en 6 años, si llega a ganar Rocha Moya, es bastante nebuloso para los universitarios y seguramente que los va a afectar.

Los cuatro candidatos presentaron sus propuestas, ahora que piensen como ponerlas en práctica. Vi a un Sergio Torres (Movimiento Ciudadano) entrón y a Rosa Elena Millán (Fuerza por México) mesurada.